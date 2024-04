André Ramos celebra aniversário em grande estilo com festa black-tie no Rio

Nome e conhecido e festejado do circuito social do Rio de Janeiro, André Ramos, integrante de uma tradicional família carioca, celebrou em grande estilo a chegada de seus 49 anos. O casarão em que reside, no bairro da Gávea, cenário de festas memoráveis, foi o local escolhido para o evento que reuniu cerca de 300 convidados.

Gabriel Monteiro de Castro com o André Ramos

A noite black-tie reuniu celebridades, políticos, jornalistas e socialites. A mansão, onde André mora desde que nasceu, passou por obras de acústica e uma recente reforma onde duas novas salas, uma de jantar, no primeiro andar e outra de estar, no segundo andar, foram inauguradas justamente no dia de sua festa de aniversário.

Isabel Madeira e Ulisses Marreiros

“Receber os amigos e celebrar a vida são dois dos maiores prazeres que tenho na vida”, disse ele, considerado por muitos um dos principais anfitriões do Rio de Janeiro. No cardápio da noite, cascatas de camarão VG, ostras vindas especialmente de Santa Catarina e uma saborosa e variada estação de ceviche feitos na hora.

Monique Evans com Cacá Werneck

Na madrugada, um gigantesco bolo, com oito andares, foi posicionado na sala. Após os parabéns, um Pikachu gigante surgiu entre os convidados fazendo performances divertidíssimas. André é fã do personagem e faz sucesso nas redes sociais ao postar seu Pikachu miniatura, de pelúcia, que o acompanha onde quer que vá.

Yuri Antigo, André Ramos, Ceuba e o filho Heckel Verri

Tabata Queiroz e Cláudio Vaz

Atriz Carla Daniel

O aniversariante com a atriz Rosamaria Murtinho

Ana Botafogo e Renata Fraga

Beth Pinto Guimarães, Alice Tamborindeguy e Francisco Barreira

Atriz Maria Zilda com o anfitrião

Fotos: Reginaldo Teixeira