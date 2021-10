Ana Maria Braga prestigia abertura de novo atelier de Sandro Barros

Um dos estilistas mais requisitados e festejados do Brasil, Sandro Barros inaugurou em São Paulo o seu novo atelier, na rua Estados Unidos, no Jardim Paulista. Além de atender noivas sob medida e desenhar coleções de vestidos para festas, o estilista também está inovando em um novo conceito de atelier com produtos e serviços voltados para casa, através da Sandro Barros Home.

Patsy Scarpa marcou presença na abertura

O evento de abertura contou com a presença de convidados de Brasília. A apresentadora Ana Maria Braga, amiga de longa data de Sandro e de seu marido, o jornalista Bruno Astuto, marcou presença no coquetel de inauguração com nomes paulistanos de peso. O espaço contará até com treinamento da equipe para casa e consultoria para escolha de bebidas para adegas particulares.

Ruth Malzoni, Adrienne Senna Jobim e Rosana Camargo Botelho

Donata Meirelles foi conferir de perto a novidade

MINEIROS

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem um compromisso especial hoje. Ele participará do ato de sua filiação ao PSD, no Memorial JK. O partido agora passará a contar, historicamente, com a representação dos três senadores de Minas Gerais, terra natal do ex-presidente JK.

NA HORA…

O jornalista Roberto Cabrini esteve ontem em Brasília. Ele veio para um almoço com o embaixador do Paquistão, Ahmad Hussain Daye, e com a jornalista Fabiana Ceyhan, no Rubaiyat. Cabrini chegou recentemente do Afeganistão, onde esteve gravando uma série de matérias para a Record TV.

…CERTA

Na saída do país comandado atualmente pelo Talibã, Cabrini teve problemas no retorno, necessitando voltar ao Brasil pelo Paquistão. Fabiana foi quem ajudou Cabrini com os trâmites do visto, colocando ele em contato com os diplomatas que autorizaram a sua entrada no Paquistão.

CAÇAROLAS

O premiado chef Marco Espinoza foi uma das atrações do programa Cozinha Prática com Rita Lobo, no canal GNT, na última segunda-feira. Em Brasília, Espinoza comanda a cozinha dos restaurantes Cantón, Sagrado Mar e Taypá. O chef ensinou na atração a preparar o seu famoso e saboroso Ceviche Clássico.

Fotos: Lu Prezia