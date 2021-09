Almoço para o embaixador da Espanha, por aqui e sétima arte

Os empresários Odilon Costa e Sandra Soares Costa (ela co-fundadora do Grupo Sabin), foram os anfitriões da tarde de ontem. Eles abriram a casa da família no Lago Sul, com uma das vistas mais bonitas da cidade e do Lago Paranoá para um almoço intimista com a presença de oito convidados.

Na ocasião, o embaixador da Espanha no Brasil, Fernando Garcia Casas, e a embaixatriz espanhola Angeles Cano Fernández foram homenageados pelo casal Costa. A tarde contou com conversas interessantes que giraram em torno do turismo, da história e sobretudo da gastronomia espanhola, entre outras coisas.

Sandra levantou um brinde ao lado do marido Odilon para o casal homenageado, fazendo em seguida um discurso. Na sequência, o embaixador Fernando Casas agradeceu o almoço e destacou a cordialidade dos anfitriões. Logo após, foi servido o caprichado almoço assinado pelo Federal Buffet.

O homenageado é um dos embaixadores estrangeiros em Brasília que melhor conhece o Brasil, bem como a gastronomia brasileira. Morando há três anos no país, ele costuma viajar de carro, dirigindo o próprio veículo, para cidades históricas do Brasil para conhecer a cultura e a arte nacional.

POR AQUI

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que já está em campanha para disputar as prévias do PSDB para concorrer à Presidência da República em 2022, está de olho em Brasília, para um provável comitê eleitoral. Pessoas ligadas a ele estão visitando a cidade.

SÉTIMA ARTE

O premiado cineasta sul-coreano Hong Sang-soo ganha uma mostra retrospectiva no CCBB Brasília. A exposição “Encontros à deriva: Retrospectiva Hong Sang-soo” exibirá 24 longas metragens do diretor, em 36 sessões entre os dias 21 de setembro a 10 de outubro.

