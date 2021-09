Almoço intimista no Lago Sul brinda aniversariantes de setembro

O domingo foi de comemoração na QL 18 do Lago Sul. Ao lado da namorada Artemis Rodopoulos, o empresário brasiliense Alexandre Conill abriu sua casa (belíssima por sinal), às margens do Lago Paranoá, para um almoço especial. Na ocasião, o casal festejou os aniversários do empresário Christo Rodopoulos, irmão de Artemis, e do nutricionista Clayton Camargos, amigo de longa data da família.

Karoline Conill e Daniel Maia

Clayton, que conta tempo no próximo dia 12, ganhou parabéns antecipado do casal anfitrião. Ao lado do companheiro, o médico Caio Mendonça, o nutricionista segue nos próximos dias para a Espanha, onde pretende festejar a vida em Ibiza. “Fiquei feliz com esse almoço surpresa. Artemis e Alexandre me convidaram para almoçar e ao chegar fui surpreendido com essa linda homenagem”, disse Clayton.

Adriane e Marcelo Casado

Também homenageado no encontro, estava o empresário da capital Christo Rodopoulos. Descendente de uma tradicional família grega, pioneira em Brasília, Christo fez questão de preparar um dos pratos servidos na tarde. Trata-se do Klitaraki, feito à base de carne, e que ganhou elogios. “Ele acordou às 6h para preparar a iguaria. É um excelente gourmet nas horas vagas”, disse Paula Rodopoulos sobre o marido.

Clayton no momento do parabéns

Após o almoço, todos se reuniram para cantar o parabéns em dose dupla, que contou com um bolo criado pelo chef pâtissier Gracco Magalhães, de pistache com chocolate. “Viver é celebrar a vida das pessoas que amamos e assim foi o nosso domingo. Muito feliz”, destacou Artemis Rodopoulos. Ela e o namorado Alexandre participarão do Calendário Metafísicos de 2022, idealizado por Clayton Camargos.

Fotos: Marcelo Chaves