Os 15 anos de Aline Lana Rigueira, ensaio fotográfico de Catarina Pertence e mais

15 anos

Aconteceu no último sábado (23), o aniversário de 15 anos de Aline Lana Rigueira, filha dos médicos veterinários e funcionários públicos Luciana e Fábio Di Lauro Rigueira.

A festa, que foi apenas para família e os amigos mais próximos da aniversariante, foi celebrada com um farto churrasco no Lago Norte. Um animado futebol de sabão agitou os convidados, que se revezavam entre a brincadeira e a piscina.

Com bolo e doces da “Maricota Decoração”, o parabéns foi entoado por volta das 18h30. “Eu espero que 2021 seja um ano de muitas conquistas para todos. Espero que toda essa situação que estamos vivendo possa melhorar logo para que possamos aproveitar muito depois. Eu tenho fé que este ano vai ser muito bom, aliás, já está sendo. Amei a festa que meus pais prepararam com tanto carinho para mim.” afirmou Aline.

Modelando

Catarina Pertence, 10 anos, filha do advogado Evandro Pertence, fez uma sessão fotográfica por vários pontos turísticos da cidade para começar a divulgar nas suas redes sociais e dar o pontapé na carreira de influencer digital, que pretende seguir. Talento e carisma ela tem de sobra. Boa sorte, Cat!

Beachwear

A designer brasiliense Talita Luciana, que comemora 10 anos no mercado de roupas de noivas como Tallis Couture, lança sua primeira coleção cápsula de beachwear em collab com a influencer Ludmila Sá Teles. Essa nova vertente de atuação da designer recebeu o nome “Tallis Além do Altar”. A coleção é composta por diferentes modelos de saídas de praia com cores tendência do verão 2021 e a produção é 100% brasiliense.