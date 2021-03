Advogado Estenio Campelo brinda em família mais um aniversário

Recém-imunizado com a vacina contra a covid-19, o advogado e filantropo Estenio Campelo brindou ao lado da família mais um aniversário neste domingo (21). Por conta das restrições enfrentadas no Distrito Federal por conta da pandemia, o almoço no apartamento do aniversariante no Edifício Tartuce, na Asa Sul, contou apenas com a presença da mulher Ana Cristina, dos filhos Guilherme e João Gabriel, da nora Carolina e do enteado Jorge Marinho. Na ocasião, Estenio fez um brinde pedindo saúde para os familiares e para todos os brasileiros. Ele também pediu o fim da pandemia.

Foto: Arquivo Pessoal