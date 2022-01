Advogado e colecionador brasiliense Amador Outerelo promove réveillon no Rio

Apartamento na Avenida Atlântica, em Copacabana, foi o cenário da festa com vista para os fogos

O advogado e colecionador de arte brasiliense Amador Outerelo Fernandez Júnior, conhecido por ser um dos principais anfitriões de Brasília, agora também está marcando presença no Rio com os seus concorridos eventos. Após uma série de obras, o seu apartamento carioca na Avenida Atlântica, em Copacabana, promete virar ponto de encontro.

Clayton Camargos

O pontapé inicial foi dado no réveillon, quando Amador recebeu convidados de Brasília, Rio e São Paulo para uma animada virada de ano em um dos pontos mais nobres de Copacabana e com uma vista cinematográfica da praia que é famosa pelo mundo. Uma espécie de camarote para os 25 convidados que tiveram o privilégio de participar da noite de Ano-Novo.

Bruno Arsky e Rachel Herzog

A requisitada banqueteira carioca Andrea Tinoco foi a responsável pelo buffet servido no evento, com destaque para as entradas de salmão gravlax, blinis de baroa com creme de aneto e o bacalhau desfiado e gratinado com alho poró, entre outras delícias. Para refrescar o calor carioca, doses para lá de generosas do champanhe francês Piper Heidsieck bem geladinho.

Lina Quick e Wesley Lacerda

Ao todo 28 garrafas do champanhe, que era o preferido da rainha francesa Maria Antonieta, foram consumidas na comemoração. A decoração com balões nas cores branco e dourado se destacaram assim como os candelabros alemães Meissen do século XIX em profusão com a bem cuidada prataria da mesa principal do buffet, que ganhou muitos elogios.

May Moura

O DJ Boy, bastante conhecido no circuito de eventos do Rio, comandou as pick ups com destaque para os hits dos anos 1970, além de sucessos do passado e da atualidade. A atração principal da festa foi a queima de fogos, é claro, que ganhou contagem regressiva e durou 16 minutos encantando quem acompanhou o espetáculo, que ganhou trilha sonora.

Amador entre Clayton Camargos e Caio Mendonça

Em seguida, Amador levantou um brinde agradecendo a presença de todos e desejando um feliz 2022. “Que seja um ano de muita saúde. No próximo réveillon estaremos reunidos novamente”, profetizou. Ao final, cada convidado ganhou uma lembrança criada pela paper designer brasiliense Fabiani Christine, com sal grosso, chocolates e demais mimos.

Wesley Lacerda, Rosa Maria Cota, May Moura e André Sá Rêgo

Yuri Antigo

Ângela Senna, Amador Outerelo e Lina Quick

Amador, a cantora Rosemary que escolheu o look azul dos pés a cabeça para trazer sorte no novo ano, Márcia Veríssimo e Pedro Senna

Caio Mendonça

Ângela Senna e Fernando Bessa

Cláudio Vaz, Fábio Malheiros, Yuri Antigo e Rosemary

Tales Simões

Cláudio Vaz e Clayton Camargos

Tiago Correia e Wellington Marques

Amador Outerelo

Fotos: Renato Wrobel