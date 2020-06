Advogada Tayane Dalazen comanda projeto de combate ao trabalho infantil em Brasília

PUBLICIDADE

ADVOGADA TAYANE DALAZEN IDEALIZOU PROJETO DE DOAÇÃO DE LIVROS E BRINQUEDOS PARA CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, e este ano Brasília conta com uma grande campanha de doação de livros e brinquedos didáticos para crianças em situação de vulnerabilidade. Com o tema: Educar para mudar, a ação de solidariedade vai receber as doações em diversos estabelecimentos comerciais da Asa Sul e Lago Sul, a partir desta sexta-feira, prosseguindo até 12 de julho.

A idealizadora do projeto é a advogada Tayane Dalazen, sócia do escritório Dalazen & Pessoa, que tem se destacado na defesa da causa. “Senti um engajamento muito forte da sociedade. Não houve nenhum estabelecimento e, tampouco, nenhum amigo, que se recusou a participar da ação. Acredito que estou aqui ajudando a ajudar quem precisa”, diz Tayane, que é filha do ex-ministro do TST, João Oreste Dalazen.

No Brasil, a última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), de 2016, revelou que pelo menos 2,4 milhões de meninos e meninas, entre 5 e 17 anos, são vítimas do trabalho precoce, nos mais diversificados segmentos da economia. Esse ano, infelizmente, o cenário não tende a melhorar. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) alerta para o aumento no número de crianças exploradas.

Firmes

Mesmo com a crise no setor gastronômico motivada pela pandemia, muitos restaurantes das antigas de Brasília seguem firmes e fortes, por hora esperando passar o problema. Os tradicionais Libanus e Beirute, reduto dos descolados de Brasília, são alguns deles. Casas que fazem parte da história de Brasília.

Doando…

Os brasilienses aceitaram em peso o convite da 99, empresa de mobilidade urbana, juntando-se ao movimento de solidariedade para aumentar os estoques do Hemocentro e incentivar a doação de sangue na capital federal. Entre as 16 cidades que participaram da campanha da empresa, Brasília ficou entre…

…sangue

…as seis primeiras colocadas no ranking que considera o número de doações por 100 mil habitantes. Corridas realizadas pelo app acumularam 12 mil doações e cerca de 50 mil pessoas impactadas no Brasil. A campanha foi prorrogada até este mês, quando se comemora o Dia Mundial do Doador de Sangue.

Música

Conhecido pelo hit “Um tal de tú”, o cantor brasiliense Leon Correia está na contagem regressiva para a live que fará no próximo domingo. Será o Forró do Leon, que começará às 16h, no canal do cantor no YouTube. A Live será 100% solidária, com a arrecadação para o projeto Fome de Música – Mesa Sesc Brasil.

Previsões

Com a previsão de ser ter um vacina contra a covid-19 no final do primeiro semestre de 2021, o temor é com o número de vítimas até lá. Outra preocupação são os eventos do calendário nacional com grande fluxo de pessoas, e que movimentam a economia, como o réveillon e o carnaval, que podem estar comprometidos.

Fotos: Arquivo Pessoal