No melhor momento de sua carreira, a volta triunfal de Sabrina Sato à Globo 

Apresentadora foi recebida no programa Conversa com Bial

Ela está com tudo e não está prosa. Revelada pelo Big Brother Brasil, Sabrina Sato retornou à Globo em grande estilo. A partir deste ano, a apresentadora integra o time do Saia Justa e em breve do reality Desapegue Se For Capaz, ambos do GNT. Nesta quarta-feira (6), ela é a convidada do Conversa com Bial.

Pedro Bial recebeu a apresentadora em seu programa na Globo

Durante o bate-papo com Pedro Bial, Sabrina relembrou momentos marcantes de sua carreira, casamento, maternidade, realitys shows e programas que já comandou, e ainda falou sobre detalhes dos trabalhos que irá apresentar nas empresas da família Marinho, o que inclui também ser embaixadora do Globoplay.

Quem é fã de Carnaval, sabe que Sabrina é um dos principais destaques da folia. E ela já está em ritmo acelerado para desfilar como rainha de bateria da Gaviões da Fiel, no sambódromo do Anhembi, em São Paulo, e na Unidos de Vila Isabel, na Marquês de Sapucaí, nos dias 21 e 23, respectivamente. É o #CarnavaldaSabrina!

Fotos: Reprodução