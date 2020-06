A união de Celina Leão e Flávia Arruda por Brasília e muito mais na coluna. Confira!

PUBLICIDADE

UNIDAS, A SECRETÁRIA DE ESPORTES CELINA LEÃO E A DEPUTADA FLÁVIA ARRUDA ESTÃO TRABALHANDO JUNTAS EM FAVOR DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – GDF

Engajada

A campanha comandada por Paula Mourão, mulher do vice-presidente Hamilton Mourão, teve um saldo positivo. Com o nome “Mãos Limpas, Vida Saudável”, a ação fez a entrega para comunidades carentes do DF, de 19 mil kits de higiene pessoal e 3 mil cestas básicas para regiões como Estrutural, Sol Nascente e Itapoã.

Golpe

Uma socialite de Brasília está na lista de vítimas da falsa vidente que atuava com a família para enganar e extorquir dinheiro de terceiros. O prejuízo da brasiliense foi de R$ 60 mil. Advogado da vítima, Sérgio Heathrow contou para a coluna que irá entrar com uma ação na Justiça para recuperar o valor.

Recuperados

César Canhedo e Cláudia Tolentino, casal querido no circuito social, está curado da covid-19. Eles fizeram o teste de anticorpos que deu reagente para ambos. César e Cláudia permaneceram juntos no isolamento, em casa, em recuperação por cerca de 20 dias. Ambos tiveram os sintomas mais leves do novo coronavírus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Curado

Mais um profissional da saúde recuperado da covid-19. O médico Alessandro Henrique Ribeiro está curado do novo coronavírus. Ele teve alta da UTI do Hospital Brasília, onde ficou aos cuidados do infectologista Alexandre Cunha. Alessandro já está em casa, no Park Way, em repouso na companhia dos familiares.

Gesto…

A Embaixada do Japão é uma das colaboradoras da campanha “GDF e Embaixadas Unidos Contra a Covid-19”, conduzida pelo Governo do Distrito Federal. A iniciativa promove a arrecadação de alimentos e materiais para a prevenção do novo coronavírus, com o objetivo de atender a população carente do Distrito Federal.

…solidário

A convite do Escritório de Assuntos Internacionais do GDF, a Embaixada do Japão doou um total de 240 unidades de álcool em gel, 192 detergentes, 48 sabões líquidos e 215 máscaras. A lista inclui itens adquiridos pela embaixada e também produtos arrecadados pelos funcionários. A entrega foi feita na última terça-feira.

Original

Uma grife famosa de moda masculina brasileira está utilizando um método interessante para o Dia dos Namorados, amanhã. Denominado de “Criando Memórias”, será feito por meio de uma parceria com o Spotify. Todo o mimo para o dia 12, virá acompanhado por canção romântica do streaming de música escolhida pelo cliente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Debochado

Greg Glassman, o CEO americano responsável pela franquia CrossFit ao redor do mundo, continua amargando prejuízo por uma piada considerada racista feita nas redes sociais. Ele vem perdendo contratos com grandes marcas, fora as academias que não querem mais usar o nome CrossFit. No Brasil já somam 13.

Sem noção

A atriz Thaila Ayala continua sendo alvo de críticas ferrenhas nas redes sociais devido ao nome da sua nova marca de roupas, chamada Vírus 2020. Segundo os internautas, o nome e toda a identidade visual “romantiza” o que estamos passando com a covid-19. Já tem gente prometendo boicotar a marca de Thaila.

DOCE DELÍCIA

As empresárias e irmãs Sofia e Joana Peixoto, da Nube Café, estão preparando um cardápio especial para o Dia dos Namorados. São kits com doces, chocolates, macarons e bolos, que prometem adoçar ainda mais a semana dos namorados. Quem quiser encomendar as delícias, basta contactar o WhatsApp: (61) 99885-8481.

Força

Os protestos nos Estados Unidos tem ganhado cada vez mais dimensão. Prova disso é o alto número de atores e celebridades se juntando ao protesto #BlackLivesMatter. Nomes como Jennifer Lopez, Billie Eilish, Michael B. Jordan e Jamie Foxx, dentre outros, estão nas ruas e nas redes protestando contra o racismo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Colorido

Para ampliar ainda mais a voz da causa, o canal GNT transmite ao vivo, na TV e no YouTube, no domingo, dia 14, das 17h às 19h, uma cobertura especial da 1º Parada Virtual LGBTQIA+ que, este ano, por conta da pandemia de covid-19, sai das ruas de São Paulo e invade as redes. Na transmissão, Vitor de Castro.

Espera

Para os aficionados por iPhone, vai uma péssima notícia. O lançamento do próximo aparelho terá um pequeno atraso. De acordo com a agência de notícias Bloomberg, não será no mês de setembro, como sempre ocorre, por conta da pandemia de covid-19. A venda do iPhone 12 poderá começar ser em novembro ou dezembro.

Arte

De 10 a 21 de agosto, o mosaicista Will Perena leva para São Sebastião a singularidade de sua arte. A cidade terá a oportunidade de apreciar obras do artista. O Centro Educacional São Francisco receberá o projeto “Artesania em Mosaico e Arte 3D”, apoiado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF.

Despedida

Luto em Brasília. A coluna se solidariza com a família do pioneiro médico cardiologista da capital, Juarez Abdulmassih, que faleceu ontem, no Hospital Santa Lúcia, após perder a luta para o câncer. Sentimentos em especial para a viúva, Suely Abdulmassih, companheira de todas as horas de Juarez.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Missa

Marcada para hoje, às 19h, a missa de sétimo dia do ex-superintendente de Iluminação da Companhia Energética de Brasília (CEB), Delmar Caixeta, que foi uma das vítimas da covid-19, após dias de internação na UTI do Hospital Santa Lúcia. A celebração pela memória de Delmar será na Paróquia Santa Terezinha, do Cruzeiro.

Fotos: Marcelo Chaves e Arquivo Pessoal