A originalidade das irmãs Eliane e Karla Nasr e muito mais na coluna

As irmãs e decoradoras Eliane e Karla Nasr (foto) se destacaram entre os participantes da mostra Memórias de Natal, que movimentou o Espaço Panorama, nas proximidades do Lago Norte, na semana que passou. Elas assinaram um espaço de Ação de Graças, que ganhou muitos elogios pela beleza e originalidade.

Ativistas, ONGs e diferentes instituições, além de pessoas públicas do Brasil, estão se pronunciando contrários em relação ao episódio da Advocacia-Geral da União (AGU), que questionou a decisão do STF que criminalizou a homofobia. Para muitos, os embargos da AGU na prática permitiriam ampliar a interpretação sobre as condutas que não são consideradas crime.

Para o ex-coordenador de Promoção dos Direitos LGBT do Ministério dos Direitos Humanos Júlio Cardia, “infelizmente o AGU se comportou mais como órgão de governo que de Estado, e prestou esse desserviço às conquistas duramente batalhadas pela comunidade LGBTQI, que obviamente se mostrou indignada com essa verdadeira tentativa de golpe jurídico.”

A atriz Mel Lisboa vem colhendo o sucesso de seu primeiro experimento cênico virtual. Trata-se da peça Madame Blavatsky que será encenada no próximo sábado (24), às 20h, no palco da Cia da Revista, sem público. A plateia poderá acompanhar pelo canal no YouTube da Polo Cultural, dentro do Projeto Arte é Inovação, que foi aberto na última quinta-feira.

De acordo com um levantamento feito pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) juntamente com o Instituto FSB Pesquisa, o Brasil se tornou o terceiro país com o maior mercado de estética no mundo, ficando atrás, apenas, dos Estados Unidos e da China. Enquanto restaurantes, bares, e outros segmentos…

…encerraram as atividades por conta da pandemia, clínicas e centros de estéticas estão sendo inaugurados por todo o Brasil. “Estamos ultrapassando as nossas metas de faturamento mesmo em meio à pandemia”, afirma o empresário Nelson Lins, fundador e idealizador da grande rede no Brasil voltada para o segmento, que tem crescido na capital.

Parabéns para os aniversariantes do dia: Isabella Portela, Márcia Rocha, Paulo Stefanini, Guilherme Schmitz, Telmo Ximenes, Gil Vicente Gama, Cristiano Noronha e Erika Benevides. Já amanhã, completam anos de vida: Catarina Lima, Maria Tereza Cavalcanti, Jamile Faraj, Célio Costa Jr., Esdras Dantas, Clarissa Jereissati e Diego Sanderson.

Para os amantes da música clássica, no próximo sábado, dia 24, às 20h30, a Orquestra Ouro Preto recebe o pianista Cristian Budu, como solista convidado, para celebrar os 250 anos de nascimento do compositor Beethoven, um dos maiores gênios da música clássica de todos os tempos. O concerto será transmitido ao vivo pelo canal da orquestra…

…no YouTube, direto do Grande Teatro do Sesc Palladium, em Belo Horizonte. A apresentação seguirá todas as orientações de isolamento social e higiene necessárias à preservação da saúde e segurança dos músicos e da equipe de produção em tempos de pandemia de covid-19. O encontro musical, sem público, terá a regência do maestro Rodrigo Toffolo.

O vice-presidente Hamilton Mourão e a esposa Paula foram homenageados com um jantar pela socialite paulistana Marly Mansur, que abriu a casa no Morumbi para um pequeno grupo de convidados. Entre os que marcaram presença no evento estavam Karla Daccache, Carmen Ruette, Ana Karin Andrade, Fábio Arruda, Ovadia Saadia e Cláudia Azkoul, entre outros.

As festas juninas este ano foram diferentes de todos os anos anteriores. Com a pandemia do novo coronavírus, alguns dos tradicionais festejos desta época foram cancelados e adiados, enquanto outros contaram com uma versão on-line, com lives em diversos estados do país. Diante dessas mudanças impostas pelo atual momento sanitário mundial…

…o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) distribuiu R$ 921 mil a artistas e compositores de todo o país, além das associações de música. Em comparação ao mesmo período do ano passado, os números mostram uma queda de 83% nos rendimentos em direitos autorais destinados à classe artística, representando o forte impacto da…

…covid-19 no segmento. Ao todo, foram contemplados 7.601 compositores, músicos, intérpretes, editoras e gravadoras, que tiveram canções tocadas nos eventos juninos deste ano. Em 2019, o Ecad distribuiu R$ 5,5 milhões a 9.883 compositores e demais artistas pelas músicas tocadas nas festas juninas. A música mais em tocada em 2020 foi Festa na Roça.

Cientistas brasileiros e estrangeiros que estão na corrida pela vacina para pôr fim à pandemia vão falar sobre suas pesquisas em perfis na plataforma TikTok. A ação global foi criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) e envolve profissionais de vários países do mundo e de respeitadas instituições como a Universidade de São Paulo (USP).

O objetivo é atualizar e aproximar o público do trabalho que vem sendo realizado na pesquisa pelas vacinas. A iniciativa, chamada no Brasil de #EquipeHalo – em inglês #TeamHalo –, irá revelar o cotidiano dos cientistas, chamados de “guias”, que trabalham com as pesquisas pelas vacinas em países como Reino Unido, EUA, África do Sul, Índia e Brasil.

