A comemoração da advogada Carla Lobo e muito mais na coluna. Confira!

PUBLICIDADE

Advogada Carla Lobo reuniu as amigas com quem sempre almoça às sextas-feiras, com todos os cuidados tomados por conta da pandemia, para um almoço no último sábado em comemoração ao seu aniversário. Cerca de 12 convidadas marcaram presença na casa da aniversariante no Lago Sul, com uma das mais lindas vistas para a Ponte JK.

Para afastar o calor que fazia na tarde, eram servidos picolés e drinques preparados pela bartender Simone Rufino. Nas delícias do almoço, destaque para o camarão e o bacalhau. O ponto alto da comemoração foi o brinde levantado por Carla, que afirmou estar festejando não só o seu aniversário mas a vida e a saúde das amigas presentes.

Retorno

O ex-bilionário Eike Batista começou o mês de outubro com um sorriso de orelha a orelha. É que a MMX, mineradora fundada por ele, vem se destacando na Bolsa nos últimos dias, com alta de mais de 270%. A empresa divulgou um comunicado recentemente informando que está se movimentando para recuperar o controle da mina Emma.

Destino…

Pela primeira vez em seus 97 anos, o Copacabana Palace hasteou as bandeiras dos 26 estados do Brasil e do Distrito Federal nos 27 mastros dispostos em sua fachada como forma de homenagear os brasileiros. A cerimônia de hasteamento foi idealizada e conduzida pela diretora-geral do hotel, Andréa Natal, no último sábado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

…nacional

Com a retomada das atividades, os hóspedes brasileiros respondem por 100% das reservas do hotel mais famoso do Brasil. Como forma de homenageá-los, veio a ideia de hastear as bandeiras das 26 unidades federativas e da capital federal. Falando no Copa, a tradicional festa de réveillon foi confirmada, em menores proporções.

Merecido

A ativista e sindicalista Laudelina de Campos Melo, responsável pelo nascimento do movimento sindical dos profissionais domésticos na cidade de Santos em 1936, foi a homenageada de ontem do doodle do Google. Laudelina morreu em 1991, aos 86 anos, na cidade de Campinas, deixando um aplaudido legado em favor dos trabalhadores.

Perna…

O Jornal da Band começou a exibir ontem uma série de reportagens especiais “Mentira Tem Perna Curta”, um tema envolvente, curioso, controverso e que acompanha a humanidade desde os primórdios. Em cinco episódios, o repórter Gilberto Smaniotto mergulha em um universo complexo, cheio de ramificações, passeando…

…curta

…pela história, filosofia, psicologia, política e pelas crendices populares. A grande dúvida abordada é: será que o ser humano consegue viver sem mentir? Esse ato é praticado em diferentes situações do dia a dia, seja para defender ou prejudicar alguém, para não magoar, por medo ou até para crescer na vida profissional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

B’day

Dia especial para os aniversariantes desta terça-feira: César Serra, Helena Chagas, Agaciel Maia Junior, Marcus Leite, Carmen Minuzzi, Reginaldo de Castro e Fernando Toledo. Cumprimentos também para os aniversariantes de amanhã, quarta-feira: Vânia Carvalho, Daniel Adjuto, Marcos Dourado, Thiago Franco e Beta Pollis.

Fotos: Marcelo Chaves