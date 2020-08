A aniversariante desta sexta-feira, Ana Maria Cunha Campos, e muito mais na coluna. Confira!

PUBLICIDADE

EMPRESÁRIA ANA MARIA CUNHA CAMPOS É A ANIVERSARIANTE DESTA SEXTA-FEIRA. ELA PASSA A DATA AO LADO DO MARIDO RODRIGO MARTINS, RECEBENDO OS PARABÉNS DOS AMIGOS E FAMILIARES

Atentos

Brasileiros que residem na França estão preocupados com a onda de contaminação da covid-19, que tem ocorrido nos últimos dias. O país registrou na última quarta-feira, mais de três mil infectados em 24 horas. Em conversa com a coluna, brasileiros que moram por lá dizem estar em estado de atenção após a notícia.

Talentosa

Com pouco mais de 31 anos, a arquiteta brasiliense radicada em Lisboa, Gabriella Gama, ficou em primeiro lugar pelo voto popular no prêmio internacional Architizer A+ Awards 2020, na categoria Arquitetura e Tetos. Seu projeto vencedor foi o seu próprio escritório, no bairro Príncipe Real, na capital portuguesa.

Parceria

O Instituto Sabin e o Instituto Levvo estiveram juntos em mais uma ação. Este mês, o Sabin concedeu cortesias de exames para as famílias de refugiados que moram do Distrito Federal. Dezenas de pessoas, entre adultos e crianças, foram atendidas e puderam realizar exames como urina, fezes e hemograma completo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Alta

O jornalista Caio Barbieri teve alta ontem, do Hospital Santa Helena, após submeter-se a uma cirurgia ortopédica com o médico Alexandre Paniago. Como a coluna já havia noticiado, Caio, que é um colega muito querido entre os jornalistas do DF, acidentou-se durante uma de suas corridas diárias na Asa Norte.

Educação…

A atriz Fernanda Montenegro dá voz aos sentimentos da escola em vídeo intitulado “Escola que sente”, homenagem do LIV para todos os educadores do Brasil. O LIV – Laboratório Inteligência de Vida – é o programa socioemocional que está em mais de 350 escolas pelo Brasil, desenvolvendo o pilar socioemocional…

…em foco

…e criando espaços de fala e de escuta para ampliar a compreensão que os alunos têm de si, do outro e do mundo. O filme é uma homenagem, em forma de poesia, a todas as escolas e educadores do Brasil, personificando a instituição e refletindo sobre seus sentimentos e sobre como as pessoas e relações a formam.

Bate-papo

Este ano o SPArte – Festival Internacional de Arte de São Paulo, um dos eventos mais importantes do setor na América Latina, será realizado de forma virtual, de 24 a 30 deste mês. Nesta sexta-feira, 21, a diretora e curadora, Fernanda Feitosa, participará de um bate-papo descontraído sobre as novidades do evento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ajuda…

Quinhentas cestas básicas foram entregues, na tarde de ontem, a ex-trabalhadores que faziam limpeza urbana no DF e que, atualmente, estão desempregados. Os alimentos foram doados por meio de entidades maçônicas que assinaram um protocolo de intenções com o programa Todos Contra a Covid, realizado pelo GDF.

…bem-vinda

Coordenador do Todos Contra a Covid, o vice-governador Paco Britto acompanhou a entrega simbólica das primeiras cestas, acompanhado de sua esposa, Ana Paula Hoff. “Este ato é importante porque está fazendo chegar alimentos a famílias que estão precisando muito. Trata-se de uma pequena ajuda”, disse Paco.

Campeões

Vinte e nove estudantes do Ensino Fundamental e sete do Ensino Médio de um colégio particular de Brasília, venceram a primeira fase da Olimpíada Nacional de Ciências (ONC). Eles partem agora para disputar a segunda etapa, que será realizada no dia 12 de setembro. Foram mais de dois milhões de inscritos.

Foto: Marcelo Chaves

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE