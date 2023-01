Soban e os encantos da culinária coreana

Minha primeira visita ao Soban foi muito rápida, depois que me permiti um almoço diferente. Devido à correria da rotina no dia, porém, nem de longe cheguei a apreciar profundamente todos os elementos que a casa entrega.

É que, para amantes da cozinha asiática, existe algo de encantador ao entrar num ambiente repleto de referências que pertencem, na verdade, à história e à cultura do proprietário, ao invés de uma decoração caricata e com informações ‘inúteis’.

Assim, o espaço do Soban, cercado de janelas de vidro, cheio de luz natural, detalhes em madeira, como a escada, com fotos nas paredes, entre vários outros toques da decoração, já me deixa no clima para uma boa experiência gastronômica.

Me senti entrando no lar de alguém e, para minha alegria, a comida refletiu essa sensação: os refrescos feitos com xaropes naturais e o kimchi, também preparado na casa, que toma para si todo o processo de seleção, fermentação e preparo tradicional. E, sim, o Soban é a única casa que conheço, atualmente, que oferece comida coreana realmente clássica.

As notas super picantes estão lá; o ponto perfeito dos legumes, como a abobrinha em tiras; as combinações surpreendes, tipo a panqueca de kimchi e a carne suína com abacaxi, que são entradas; serviço em pratinhos típicos; o uso do hachi de metal… enfim, tudo ali me fez sentir em um pedacinho da Coreia.

O proprietário, um doce de pessoa, explicou que se trata, realmente, de um negócio familiar, e desse cenário resultam vantagens e, também, obstáculos, é claro. Depois de sobreviverem à pandemia, a casa hoje é muito bem frequentada por brasilienses, visitantes e até estrangeiros, que buscam uma cozinha diferente do padrão local mais comum de comida asiática, que é a ‘chinesa’.

Proprietário do Soban. Foto: Lulu Peters

Mas vamos ao que interessa: a comida! KimChi Jeon (R$ 63), a panqueca de KimChi com massa especial, é uma delícia cuja picância característica do kimchi, feito através de fermentação da acelga ou do repolho. A pimenta é marcante, sim, mas saborosa.

O TanSuYuk (R$ 98), apesar de ser uma entrada, é uma opção muito farta, que tranquilamente serve duas a quatro pessoas, feita com tiras de carne suína empanadas com molho agridoce e pimentões vermelho e amarelo e abacaxi. Uma delícia e a maciez da carne me surpreendeu.

Já o Bulpan Bulgogui (R$ 185), chamado também de “churrasco coreano”, é uma surpreendente combinação de tiras bem finas de contra filé preparado na frente do cliente, com um molho especial da casa, legumes, cogumelo e um divino macarrão de batata doce, quase transparente, muito típico da Coreia.

Qualquer pedido de principal garante ao cliente o serviço de um trio, quarteto ou sexteto de pratinhos típicos, como kimchi, legumes, como abobrinha e nabo, broto de bambu e pepino, todos preparados tradicionalmente.

Dos refrescos, achei o de abacaxi muito doce, mas adorei o de maracujá! A carta de vinhos da casa é bastante limitada, então vale levar o próprio e pagar a rolha, por exemplo. Já fica a dica que, para o tipo de culinária, espumantes, brancos e rosés com boa acidez combinam bem.

Fotos: Lulu Peters

O Soban é uma viagem gastronômica que vale muito a pena. Indico a todos e fica a ressalva que estarão de volta das férias coletivas a partir do dia 10 de janeiro!

