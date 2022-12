Réveillon: as melhores opções para curtir a virada

A virada de Ano Novo pode ser “só mais uma data” para muitos, mas ninguém pode negar que é a data perfeita para curtir com amigos e família! Saiba onde ir para garantir comida boa e zero stress

Réveillon Semear: Chapada dos Veadeiros recebe festa da virada all inclusive

A Chapada dos Veadeiros há muito é refúgio de brasilienses em busca de calma e de gastronomia. O lugar receberá uma grande festa para a virada de ano com o Réveillon Semear. O evento acontece em um dos pontos mais badalados da região, o Rústico Premium Grill, na Vila de São Jorge (GO), no dia 31 de dezembro, a partir das 20h. Ingressos all inclusive à venda no Sympla.

Com direito a open bar e food, o menu criativo conta com saborosos pratos e bebidas servido das 21h às 23h. A mesa será recheada com castanhas e frutas secas, salada Juliana, salada de arroz negro com camarão, tangerina e alecrim, pétalas de bacalhau grelhado regado de azeite, com cebola roxa e batatas, rosbife ao molho de mostarda e morangos, filé alemão com batatas rústicas, arroz semear com ervas e acompanhamentos árabes, como coalhada seca, homus, tabule, berinjela agridoce e kafta.

O cardápio conta também com risoto de camarão com queijo emmental, mini polenta com ragu de cordeiro, mini arancini de costela, filé ao molho de melaço com penne ao molho de queijo, ravioli de mozzarella de búfala ao molho pomodoro com pesto de baru, ancho grelhado com molho gorgonzola, lentilha da sorte, surpresa de romã e uva, mini torta de chocolate, mini torta de morango e cheesecake de doce de leite.

Após a virada, a partir da 1h, serão servidas saborosas comidinhas para o público se deliciar. Entre as opções, minis hambúrgueres diversos e caldo de alho-poró. Para brindar, Gin Tanqueray, vodka Ketel One, gin tônica Tanqueray, drink São Jorge, Aperol Spritz, Cava, espumante, vinho branco, cerveja Heineken, cerveja Corona, whisky Singleton, shots místicos, ponche de melancia e romã, água, refrigerantes e suco de uva integral.

Réveillon Semear 2023 – Rústico Premium Grill

Data: 31 de dezembro

Horário: a partir das 20h

Valor: a partir de R$500 (1º lote) – preços sujeitos a alteração sem aviso prévio

Ingresso: https://www.sympla.com.br/evento/semear-2023/1771099

Endereço: São Jorge 1 Quadra 1 Lote 9 – Vila de São Jorge, Alto Paraíso de Goiás – GO

Reservas: (62) 99650-6476

Instagram: @rusticopremiumgrill

Restaurantes do Pontão oferecem opções diversificadas

Sete espaços gastronômicos do complexo de gastronomia e entretenimento do Lago Sul oferecem cardápios variados, de jantar à la carte a buffet, e atrações musicais diversificadas. Em comum, a vista para o Lago Paranoá e a já tradicional queima de fogos promovida pela administração de um dos principais cartões-postais de Brasília.

Fausto & Manoel – ceia completa e welcome drink, das 19h às 2h30 e buffet com bacalhau à Gomes de Sá; rosbife de filé ao molho madeira; salmão grelhado ao molho de maracujá; ravióli, camarão na moranga; risoto de pêra com gorgonzola; camarão ao molho tropical; dadinho de tapioca; legumes; purê de batata baroa; pataniscas de legumes e cebola; tomate recheado com camarão; batata rosti com bacon; fricassê de frango; batata bolinha sauté; arroz branco; arroz à grega; molho italiano; molho quatro queijos; farofa de soja; saladas diversas; lentilha; salpicão de frango defumado; cuscuz marroquino; leitão à pururuca; tábuas de frios e frutas da estação. O valor por pessoa é de R$370,00, com bebidas à parte. Crianças até 7 anos não pagam. Crianças de 8 a 11 anos pagam R$150,00. Mais informações: (61) 3297-7013.

Gran Bier – No Gran Bier, a virada será animada pela cantora Adriana Samartini, DJ Bola e DJ Lizzo, a partir das 21h. Um buffet completo com entradas, jantar e sobremesas incluirá queijos e frios; carpaccios (carne, pupunha e bacalhau); ceviches (clássico e salmão); salada de lentilha; leitão à pururuca; peru assado; camarão crocante e bolinho de bacalhau; além de bacalhau à Gomes de Sá; paella marinheira; steak ao molho de cogumelos; ravioli recheado com gorgonzola e abóbora; almôndegas de berinjela; batata assada; arroz branco e brócolis ao alho e óleo. Entre as sobremesas, Red velvet; Prestígio e abacaxi; mousse de maracujá; tentação de chocolate e suspiro de ninho e morango. Para beber, espumante, chopp, whisky 12 anos, vinho tinto, energético, bar de gin importado, vodka importada, água, sucos e refrigerante. Os ingressos custam R$600,00 por pessoa (bistrô) ou R$750,00 por pessoa (mesa). Crianças até 5 anos não pagam. Crianças de 6 a 12 anos pagam 50% do valor. Ainda, brinquedoteca disponível até às 3h. Informações: (61) 3364-4041 ou (61) 99924-1397.

Manzuá – O Manzuá brinda a chegada de 2023 com muito sabor e música boa, das 21h às 2h. os clientes serão recebidos com welcome drink e menu à la carte, com moquecas, peixadas e frutos do mar. Os valores são de R$200,00 por pessoa, com direito a reserva de mesa, couvert artístico e um welcome drink. Crianças de 0 a 5 anos não pagam. Crianças de 6 a 14 anos pagam R$100,00. Informações e reservas: (61) 3364-6090.

Surf Bar Mormaii – um vasto menu com entradas, jantar, sobremesas, menu kids e bebidas será oferecido na virada. Entre as opções, sushis variados, arroz cremoso de camarão; arroz com passas e castanhas; arroz branco; bacalhau mediterrâneo; salmão grelhado com limão siciliano; maminha ao molho de vinho; camarão na moranga; chester ao molho de laranja; ravióli recheado com grana padano ao molho bechamel; shimeji e shitake salteados com manteiga e gergelim; batatas rústicas; farofa doce com frutas secas; farofa salgada com bacon e banana; mesas de frios e de frutas. Para a criançada, arroz branco; strogonoff de frango; batata frita e spaghetti com molho branco ou molho bolonhesa. Entre as sobremesas, pudim gourmet; brigadeiro de colher meio amargo; tartelete de limão; tartelete de morango e mousse de maracujá. Para beber, garrafa de espumante na virada; água com e sem gás; refrigerante e sucos de morango, maracujá e abacaxi. Os ingressos custam R$400,00 por pessoa (mesas laterais) ou R$450,00 por pessoa (mesas na beira do lago). Informações: (61) 3248-1265.

Sallva Bar & Ristorante – a casa dá início às celebrações a partir das 21h, com funcionamento até às 02h. Os valores começam a partir de R$650,00 por pessoa, com R$300,00 convertidos em consumação no meu da casa. A cada dois ingressos, uma garrafa de espumante Chandon Brut (750ml). Durante toda a noite serão feitas ações promocionais com brindes exclusivos para os presentes. Crianças até 5 anos não pagam. Crianças de 6 a 15 anos pagam R$300,00 cada, com R$150,00 revertidos em consumação. Mais informações: (61) 3522-4352.

Soho – buffet completo com pratos quentes, sushis, sashimis e diversas opções da culinária japonesa e internacional. Para beber, água, suco, refrigerante, espumante, whisky e drinques variados. Das 21h às 23h, um DJ anima a festa. Das 23h às 2h, a banda Vital comanda as celebrações. Mais informações: (61) 3364-3979.

Izzi Wine Garden – conta com sistema open bar e open food, das 20h às 3h. A animação fica por conta da banda Bonsai e do DJ Aly. No menu, mesa de frios, pastas e pães; mesa de aperitivos com mini sanduíches, salada de frutos do mar, seleção de queijos e embutidos, charuto de couve com coalhada e ceviche de caju com melancia; Cheesy fries, quesadilhas, festival de croquetes, bolinhas de brie e mini kebabs; moqueca de banana, camarões ao champagne com risoto de brie, gnocchi com fonduta de parmesão e filé, rigatoni All’ Amatriciana; pizzas e mini hambúrgueres; mesa de sobremesas. Os ingressos custam R$800,00 por pessoa no primeiro lote e incluem, também, bebidas (água, refrigerante, whisky, vinhos branco, tinto, rosé, espumante, cerveja e drinques selecionados). Crianças de até 3 anos não pagam. De 3 a 12 anos, o valor é de R$450,00 por pessoa. A partir de 13 anos, o ingresso é o valor cheio. Reservas e informações: (61) 99211-5375.

Pontão do Lago Sul

SHIS QL 10, Lote 1/31 – Lago Sul

Telefone: 61 3364.0580

pontã[email protected]

www.pontao.com.br

Buffalo Bio

Para quem não quer se comprometer com evento fechado, a churrascaria oferecerá menu com buffet completo no dia 31 de dezembro, além de uma festa para o público.

A experiência custará R$129,90 por pessoa, incluindo guarnições típicas, leitão à pururuca, mesa de frutas, saladas, queijos, frios, sushis, sashimis, além das saborosas carnes especiais servidas pelo restaurante. Bebidas e sobremesas são cobradas à parte.

Para animar, a noite será ao som da dupla Ronny & Roberta. E, para a criançada, a churrascaria oferece brinquedos variados em um espaço de cerca de 50m², climatizados e bem confortáveis. Entre as novas atrações, estão um mega brinquedo de três andares com vários obstáculos e travessias, e dois grandes escorregadores.

A casa abre para o jantar a partir das 18h30 no dia 31 de dezembro, com entrada permitida até às 00h. Não haverá reservas de mesas (disponibilidade por ordem de chegada).

Buffalo Bio

Endereço: Colônia Agrícola Samambaia Chácara 35 – Marginal da EPTG sentido Taguatinga (Frente à residência oficial do Governador)

Telefone: 3397-2443 / 3397-2446

Instagram: @buffalo_bio

Norton

localizado no Brasil XXI, o restaurante terá uma grande festa com a banda do artista Meolly e o DJ Max. O valor do pacote da ceia sem bebida alcoólica é de R$270 e com bebida alcoólica é de R$390. Reservas serão aceitas de acordo com disponibilidade até o dia 30 de dezembro, pelo WhatsApp 61 98228-2424.

No ato da reserva será cobrado 100% do valor total. O cliente receberá um voucher via e-mail na confirmação do pagamento, que deverá ser impresso e entregue na recepção do restaurante.

Para começar, as entradas incluirão carpaccio de salmão com chutney de manga e pimenta; croquete de costela com maionese defumada; bolinho de mandioca com queijo meia cura; camarão crispy com geleia de morango; terrine de picanha com bacon e pistache; terrine de porco com molho de laranja; e brochete de carne com farofa.

Saladas bem variadas, como caprese e Caesar comporão o serviço, com principais como porchetta à pururuca com queijo coalho; salmão com crosta de sal ao molho cítrico; bacalhau com natas; paleta de cordeiro com molho de hortelã; arroz com frutas secas; arroz cremoso; farofa de maracujá com bacon; purê de maçã assada; e raviolli de pera com castanha de baru ao molho Alfredo.

Para adoçar, mini rabanada servida com doce de leite e nozes; cheese Cake com calda de frutas vermelhas; torta três chocolates; doces variados; mousse de chocolate com damasco e whiskey.

O pacote de bebida não alcoólica inclui água com e sem gás, suco de fruta e refrigerantes à vontade, e com bebida alcoólica cerveja Stella Artois, espumante Don Guerrino Brut e Rosé, vinho branco Faro Vinãs de Aguirre Chardonnay e vinho tinto Faro Malbec.

Réveillon Norton

Horário: 19h a 1h

Reserva: (61) 98228-2424. Reservar até dia 30/12