Preparar, apontar….feriado!

Para quem não puder “fugir” de Brasília neste feriado, selecionei 3 locais multifacetados para quem quer aproveitar a gastronomia local para “viajar” sem sair do lugar!

Podendo ou não emendar o feriado, muita gente vai ficar pela cidade, mas isso não quer dizer que não possa curtir nosso mercado gastronômico. As casas que eu escolhi são diferentes entre si, mas têm em comum a capacidade de atender diferentes desejos para diferentes perfis! Já prepara o bloco de notas:

Nolina Pizzaria – como diz a geração das minhas filhas: meu novo crush.

Ok, crush já virou até cringe, mas minha nova paquera é esse cantinho super despretensioso na 402 Norte. Sem grandes decorações, a Nolina tem mais foco na qualidade do seu produto, mas garante uma experiência muito agradável no geral.

Começando pelo mais importante: uma pizzaria que abre no almoço! Nunca entendi porque acham que pizza boa é algo que só se come à noite e, ainda bem, a Chef Vick Neddermeyer, concorda comigo.

Com um currículo que inclui o restaurante Gero em Brasília e o La Casserole, em São Paulo, a elegante sócia e proprietária parece ter achado um nicho em que consegue agradar muita gente (afinal, quem não gosta de pizza?!) e ainda inovar tanto nas combinações inusitadas, como a deliciosa pizza de queijo mineiro curado no café com doce de leite, como em sua ideia perfeita para elevar a, muitas vezes desprezada, borda da pizza que, no caso de uma massa de fermentação lenta e qualidade inquestionável, se torna um verdadeiro pãozinho que pode ser “chuchado” em potinhos de molhos marinara, pesto, Bolo da Ivone ou caramelo salgado.

Mal consigo descrever a delícia que é, sem contar que é possível comer uma pizza salgada, por exemplo, e aproveitar a borda enfiando no caramelo salgado (R$7,00) como sobremesa!

E que não reste dúvida sobre a pizza: é uma das mais saborosas e equilibradas que comi nos últimos tempos. A pizza do mês é a divina combinação de bacon com hortelã, sobre a muçarela bem cremosa e molho de tomate da casa e é um encanto! Difícil escolher entre ela ou a de burrata e com raspas de limão (R$73,00/6 fatias), que pela sua própria simplicidade, exalta o que mais adoramos nos pratos italianos: ingredientes saborosos e execução impecável.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

À noite, um cordão de luz se acende, e as mesas e sofás de pallet assumem uma aura diferente que, aliada a uma carta concisa de vinhos e drinks prontos fornecidos pela parceria com a Imagina Juntos e já temos um happy hour charmoso e boêmio. Atrações musicais a cada duas quintas do mês e, voilá, programinha delicioso como a pizza.

Os sabores variam de R$45,00 a R$90,00 dependendo do sabor e do tamanho, que vai do individual a 6 ou 8 fatias. A casa segue forte com o delivery via Ifood também.

No horário de almoço, quem não quiser ir de pizza, pode aproveitar outras duas propostas interessantes dos sócios, que dividem o espaço numa espécie de dark/ghost kitchen, que são a Lali, com comidinhas do dia a dia, e a Nakana Comidas Saudáveis.

Bacon com hortelã. Foto: Lulu Peters Burrata com limão. Foto: Lulu Peters Bacon com hortelã. Foto: Lulu Peters Marinara. Foto: Lulu Peters Queijo curado e doce de leite. Foto: Lulu Peters

Serviço

CLN 402/403, 45 – Bloco B – Asa Norte,

Segunda a domingo, de 10h às 22h.

Telefone: (61) 3532-0772

Instagram.com/nolinapizza

Rapport Café – um cantinho que encanta em vários níveis

Café da manhã? Temos. Almoço? Temos. Café e comidinhas da tarde? Temos. Petiscos e comidinhas para acompanhar drinks e vinhos à noite? Temos também!!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O espaço da 413 Norte ainda ganhou uma expansão, que só aumentou o charme do ambiente, que acolhe colegas de trabalho, amigos, casais e famílias! Multifacetado, entenderam?

A partir das 9h, já é possível aproveitar os pães, queijos, geleias e cafés, sem contar que o brunch individual (R$42,00) e para compartilhar (R$77,00) é servido diariamente!

Pratos saborosos e na medida, para o almoço ou jantar, como risoto de grana padano com filé ao molho de goiabada (R$79,00) ou um clássico picadinho de filé (R$69,00)

À noite, drinks incríveis assinados por Vittor Moretti, incluem o refrescante Estações, com gin Beefeater, frutas vermelhas, licor de espumante e suor com clara de ovo em pó (R$ 35,00); ou Nature Spritz com Lillet Blanc, amora, capim limão, água de mel e espumante (R$ 36,00), ou, ainda, uma garrafa da carta de vinhos bem variada, casam perfeitamente com comidinhas de comer de joelhos, como o croquete cremoso de tilápia (R$35,00); o maravilhoso filé em tiras ao molho de queijos gratinado (R$68,00); Camembert assado com bacon e nozes crocantes ao mel (R$54,00); ou as divinas Tartines de de ragu de filé mignon, com queijo gruyère e crispy de cenoura (R$32,00) ou de burrata com tomate cereja e pesto (R$33,00).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Enfim, nem dá para falar tudo que a casa guarda de bom. Só vai.

Estações. Foto: Divulgação Tostine de burrata. Foto: Divulgação Tostine de ragu. Foto: Divulgação Camembert. Foto: Divulgação

Serviço

CLN 412 BL C Loja 40 – Asa Norte

Terça a Sábado, de 9h às 22h; Domingo, de 9h às 16h.

Telefone: (61) 3322-0259

Instagram.com/rapportcafe

Le Jardin – um pedacinho da França no Sudoeste

Se o comércio do Sudoeste já deixou a desejar no aspecto “cantinho charmoso”, acaba de ganhar mais uma opção aconchegante com o Le Jardin, um bistrô com pouca afetação e foco em uma experiência francesa mais realista e acessível, inspirada nos restaurantes parisienses de menor porte, que oferecem desde o almoço, passando pelo cafezinho da tarde até o jantar regado a vinho.

A casa funciona há um bom tempo dentro da Aliança Francesa na Asa Sul, mas a nova loja do Sudoeste vem abrir uma porta bastante importante para o público que poderá saborear um Steak Tartare com salada e picles de rabanete (R$ 37), ou a Salada Paris com folhas, tomates, cenoura, repolho, vinagrete de limão siciliano e sementes de girassol tostadas (R$26,00), como entrada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No almoço, a casa oferece o menu “formule”, que é o nosso executivo, com entrada e principal, além de uma sugestão do dia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Opções como Medalhão ao poivre e risoto de abobrinha (R$ 68), Magret de pato (R$ 74), Costeletas de cordeiro com arroz de pera e amêndoas (R$ 72) e Couscous marroquino com cogumelos e salada (R$ 45) não deixam nenhum paladar de fora.

Mas o tradicional boeuf bourguignon (R$58,00), com purê de alho assado e uma farofinha estava saborosíssimo! Um prato super farto e que se manteve fiel ao conceito original, que é, essencialmente, uma carne de panela com bacon e cogumelos, muito, muito gostosa!

Não fui fã do rilette de porco com pão e balsâmico (R$35,00), confesso, e não cheguei a provar as sobremesas, como crepe de chocolate trufado (R$ 15) e o Crème Brûlée (R$ 25), mas a casa tem uma vitrine com docinhos chamativos, como as clássica tarteletes de morango e de limão, perfeitas para acompanhar também um café no meio da tarde.

Uma calçada encantadora, com mesinhas redondas cobertas por um toldo, além de um cardápio que prioriza produtos sazonais, receitas clássicas e preço acessível são tudo que a gente poderia pedir no feriado.

Boeuf bourguignon Rilette Risoto de tomate e cogumelo Salada

Serviço