Para comer à vontade: conheça buffets e rodízios imperdíveis em Brasília

O brasileiro adora a ideia de pagar um preço fixo para comer à vontade. Hoje, superamos a ideia de ‘dar prejuízo’ às casas e focamos na comodidade de não ficar escolhendo no cardápio e de saber exatamente quanto e pelo quê vamos pagar.

Baco Pizzaria

Com uma das trajetórias mais longevas e de sucesso na cidade, a Baco Pizzaria certamente é uma referência no pioneirismo de pizzas artesanais, de qualidade superior.

Apesar de sua massa fininha, do tipo romana, sempre ter agradado, o proprietário Gil Guimarães, encantado com o processo de produção da pizza Vera Napoletana – a verdadeira receita feita em Nápoles e cujo certificado é dificílimo de se obter – acabou mantendo apenas esse estilo no cardápio.

Para este verão brasiliense, porém, a loja da 309 Norte, vai nos deixar matar a saudade da pizza romana, com sabores que só a Baco faz. De terça a domingo, das 19h às 23h, o rodízio de verão conta com 15 sabores de pizzas romanas e dois de pinsa romana (outra massa fininha, em outro formato, com mais água e, portanto, de fácil digestão e hipocalórica), por R$ 69.

Destaque para os sabores de calabresa bêbada, abobrinha com queijo de cabra, pepperoni e gorgonzola com pêra.

Serviço

Baco Pizzaria

CLN 309 – Praça

Pedidos via iFood

Mais informações: @bacopizzaria

Foto: Divulgação

Famiglia Pastrini

Cerca de 20 sabores de pizza; massas como espaguete à carbonara, lasanha à bolonhesa, rondelli e canelone; risotos; fritas e mini hambúrgueres; e sushi, tudo à vontade! Essa é a aposta do recém inaugurado Famiglia Pastrini, que, apesar de manter a elegância e modernidade do empreendimento anterior, à beira do Lago Paranoá e ao lado do shopping Pier 21, agora oferece um espaço amplo perfeito para família, grupos de amigos e colegas de trabalho.

Por R$ 59 de segunda à quinta, com exceção de feriados, e R$ 69 de sexta a domingo, os clientes podem saborear suas preferências que são oferecidas à mesa em esquema de rodízio.

Para quem quiser comer e se refrescar, este mesmo rodízio inclui chopp da Stadt Bier liberado, apenas às segundas-feiras, pelo mesmo valor de R$ 59.

Apesar das limitações que um valor desses impõe – afinal, não dá para esperar um sushi 5 estrelas, por exemplo – a casa cumpre muito bem o que promete: comida bem executada e uma variedade inédita, em um ambiente super legal. Já indico para quem tem filhos adolescentes!

Registro meu destaque para o risoto de ossobuco, bem temperado e al dente, e às pizzas de calabresa e margherita, com massa fininha.

Vale checar as mídias da casa sobre promoções de happy hour, que incluem drinks e chopp em dose dupla ao longo da semana!

Serviço

Famiglia Pastrini

SCES Trecho 2 conjunto 35, ao lado do Píer 21 e atrás da churrascaria Steak Bull

Telefone: (61) 99696-0809

Mais informações: @famigliapastrini

Foto: Divulgação Foto: Matheus Dantas Foto: Matheus Dantas Foto: Matheus Dantas Foto: Divulgação

À La Vontê

Apesar de nada charmosa, a QE 40 do Guará abriga, numa de suas esquinas, um oásis para quem gosta de comer à vontade.

O À La Vontê é um local com ambiente interno simples, mas bem apresentado, e atende muito bem famílias grandes e adolescentes “famintos”, com seu buffet de pizzas que me agradaram bastante, além de fritas, frango frito, sorvete e até refrigerantes em garrafas do estilo “KS”, tudo à vontade.

Por ser sistema de buffet, o cliente deve se servir, motivo pelo qual a casa não cobra taxa de serviço. Ainda assim, o atendimento foi super cordial e competente!

Destaque para as pizzas muito gostosas, com boa exposição ao calor, que gerou aquela casquinha tostadinha e mais gratinado ao queijo. Destaque absoluto para os sabores margherita, calabresa, brócolis com alho e brócolis com bacon! O franguinho frito também me surpreendeu bastante, bem sequinho por fora e suculento por dentro.

O buffet custa R$ 55 por pessoa de segunda a quinta e R$ 60 de sexta a domingo, mas a casa tem serviço à la carte regular e entrega via aplicativos.

Serviço

À La Vontê

QE 40 Rua 05 Lote 14 Loja 01 – Pólo de Modas, Guará II

Menu: drive.google.com

Telefone: (61) 98319-0804

Pedidos via iFood, Rappi e site da pizzaria

@alavontepizzaria

Fotos: Lulu Peters

San Martin Parrilla

Com a premissa de ser o primeiro restaurante All Inclusive de Brasília, o San Martin fica um pouco escondido no Setor de Clubes, porém, é uma ótima pedida para quem busca contrafluxo no horário de almoço.

A proposta compreende um buffet de saladas variadas, com destaque para o ceviche de banana; acompanhamentos quentes diversos, entre arroz branco e com brócolis, feijão tropeiro, farofa de ovos, batata frita, legumes; e carnes como bife de chorizo, cupim, miolo de alcatra, linguiça, frango, coração e a famosa costelinha ao barbecue, que podem ser escolhidas a gosto do cliente, que pode repetir quantas vezes quiser.

O valor de R$ 69,90 inclui também cerveja, refrigerante, sucos e água, além de sorvetes e pudim!

O valor é fixo, de terça a domingo, no almoço; crianças até 5 anos não pagam, e, até 11 anos, o valor cai para menos da metade, por R$ 21,90.

Para quem não quiser o buffet, a casa também oferece um prato especial do dia, como Peixe a Dorê, às terças, Rabada com Agrião às quartas, Risoto de arroz negro com costela e Dobradinha, às quintas, Feijoada às sextas e sábados, e Camarão internacional aos domingos.

Serviço

Parrilla San Martin

Setor de Clubes Sul Trecho 03 Lote 10, Asa Sul (Próximo ao Clube do Exército e a AABB)

Tel. 61 3226-1129

@sanmartindf