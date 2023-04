O Pontão do Lago Sul está bombando!

Confira as atrações do complexo gastronômico

Festival de Páscoa “Fazenda do Sr. Coelho” traz cultura e gastronomia para pais e filhos

Sob a inspiração da “Fazenda do Sr. Coelho”, o Pontão realiza o 2º Festival de Páscoa, que começou dia 24 de março e vai até 9 de abril.

As 15 operações gastronômicas do complexo de entretenimento do Lago Sul oferecem em seus cardápios opções com o chocolate como ingrediente principal, de drinks à sobremesa, passando por pratos principais e gelatos especiais. Uma programação cultural temática convida o público a entrar no clima mágico e doce da Páscoa.

Com visitação gratuita, a decoração de Fazenda do Sr. Coelho conta com a tradicional casa decorada com os itens que o personagem mais gosta, como o armário de guloseimas, os bolos e a cadeira de balanço para descanso.

Foto: Vualá Design/Divulgação

A Fazenda abriga ainda a vila de toquinhas – onde os amigos do sr. Coelho ficam -, o moinho, as árvores coloridas, o bosque e o deleite do personagem, a plantação de girassóis, onde os visitantes poderão tirar fotos para guardar uma recordação deste lugar especial. O animal símbolo da Páscoa pode ser visto de forma lúdica em vários formatos e tamanhos, a exemplo do coelho fazendeiro, coelho musgo, coelho de grama, entre outros. Um jardim decorado com cenouras, coelhos, cogumelos, carrinhos de mão, tocas e o que não poderia faltar, a figura do ovo de Páscoa em vários tamanhos!

Um palco montado especialmente para as apresentações recebe espetáculos teatrais infantis da Cia Néia e Nando. E como não poderia deixar de ser, o sr. Coelho passará para encontrar os visitantes e tirar fotos, vestido com sua tradicional camisa xadrez e seus ajudantes também estarão por lá!

Foto: Vualá Design/Divulgação

Às quartas, às 18h30, é a vez da apresentação cênica tomar conta do Pontão. No dia 5 de abril o espetáculo é A Coelhinha desobediente, que retrata a história de Pirlimpimpim, uma coelha que esquece a receita dos ovos de páscoa na semana da celebração.

Na parte gastronômica muitas receitas surpreendentes foram criadas especialmente para a data pelos estabelecimentos do Pontão. Same Same, Gran Bier, Izzi Wine Garden, La Paleta, Geleia, Manzuá, Náutico, Pastelaria do Beto e Baccio di Late e outros apostaram em receitas que já são sucesso como é o caso do Chocomac, da Mormaii, com 10 peças de sushi doce, de brownie, coberto com calda de chocolate meio amargo (R$ 35,90, para 2 pessoas). No Fausto & Manoel, destaque para a sobremesa Tentação do Fausto, um suflê com chocolate meio amargo acompanhado de sorvete de creme (R$ 59,90, 450 ml, para 3 pessoas).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: Divulgação

Para quem busca a inovação com um gosto de tradição, o Izzi Wine Garden aposta no Izzi egg, um ovo de chocolate branco recheado com brigadeiro branco e caramelo salgado finalizado com pudim e crumble de castanhas e flor de sal (R$ 39), e a La Paleta oferece a Delícia Páscoa, uma banda de ovo de chocolate com orelhas de coelho, 2 generosas bolas de sorvetes, 1 cobertura, 1 topping e um mini coelho de chocolate recheado com sorvete de baunilha (R$ 40, para 2 pessoas).

As atividades criadas para a Páscoa integram o calendário de eventos realizados pelo complexo de entretenimento, a exemplo dos festivais de Inverno e Primavera e Petisqueiro, já tradicionais na cidade. Ações idealizadas para reforçar a variedade e a excelência das operações existentes no Pontão, no Lago Sul.

Menu gastronômico

American Cookies – Cookie de brownie: massa de cacau com gotas dentro e fora do cookie do puro chocolate amargo (R$ 13).

Bacio di Latte – Bombons pernigotti: 150g nos sabores cremino, giannduia ou sortidos (R$ 49,90, 1 unidade, e R$ 75, 2 unidades)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fausto & Manoel – Tentação do Fausto: suflê de chocolate com chocolate meio amargo, manteiga sem sal, açúcar, claras e ovos, acompanhado de sorvete de creme (R$ 59,90, 450 ml, para 3 pessoas).

Gran Bier – Ovo de colher: ovo de colher recheado de creme de leite ninho com morango e Nutella (R$ 27).

Foto: Divulgação

Geleia – ChocoShake ‘n’ Fries: milk-shake de Nutella, com calda de chocolate, chantilly e chuva de raspas de chocolate com batata frisé (R$ 29,90).

Izzi Wine Garden – Izzi egg: ovo de chocolate branco recheado com brigadeiro branco e caramelo salgado finalizado com pudim e crumble de castanhas e flor de sal (R$ 39).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

La Paleta – Delícia de Páscoa: uma banda de ovo de chocolate com orelhas de coelho, 2 generosas bolas de sorvetes, 1 cobertura, 1 topping e um mini coelho de chocolate recheado com sorvete de vanilha (R$ 40, para 2 pessoas).

Manzuá – Brigadeiro crocante: brigadeiro crocante chocolate servido com sorvete de tangerina, mel e flor de sal (R$ 35).

Mormaii – Chocomac: delicioso sushi doce, de brownie, coberto com calda de chocolate meio amargo (R$ 35,90, para 2 pessoas).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Náutico – Easter espresso: café espresso servido dentro de um ovinho de chocolate belga (R$ 18).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pastelaria do Beto – Pastel de Kitkat com sorvete de creme: delicioso pastel de Kitkat acompanhado de sorvete de creme (R$ 25).

Sallva – Brownie de chocolate com calda Beiley’s: bolinho cremoso de chocolate meio amargo com calda de chocolate preparada com licor Bailey´s e servido com sorvete de creme (R$ 28).

Same Same – Mount Fuji de chocolate: bolo riquíssimo de chocolate com cobertura de marshmallow brûlée e neve de coco (R$ 25).

SOHO – Bolinho SOHO: bolo de chocolate com flocos de coco, com cobertura de chocolate e creme de leite fresco, acompanhado de sorvete de baunilha (R$ 35, para 2 pessoas).

Stonia – Gateau 5x chocolate: gateau de chocolate com calda de brigadeiro, gelato de chocolate belga, fios de Nutella e pedaços de chocolate (R$ 27, para 1 pessoa e R$ 45, para 2 pessoas).

Programação teatral

Encontro com os personagens

Terça – 4 de abril: das 17h às 21h

A Coelhinha Desobediente – Teatro com o grupo teatral Néia & Nando

Quarta – 5 de abril de março: às 18h30

Encontro com os personagens

Quinta – 6 de abril: das 17h às 21h

Serviço

“Fazenda do Sr. Coelho” – 2º Festival de Páscoa do Pontão do Lago Sul

Quando: de 24/03 a 09/04 de 2023

Horário: todos os dias durante o funcionamento com complexo

Classificação: livre

SHIS QL 10, Lote 1/31 – Lago Sul

Telefone: 61 3364.0580

pontã[email protected] | www.pontao.com.br

Crédito das fotos: Victor Rocha

Taste Brasília Festival

Se além de comer, você gosta de aprender a cozinhar, conhecer Chefs e restaurantes de fora, sua pedida é o Taste Brasília Festival. Reconhecido como o maior festival gastronômico do mundo, o Taste volta para uma segunda edição nos dias 5 a 7 e de 12 a 14 de maio, no Pontão do Lago Sul e com a participação de vários restaurantes locais e dois premiados de São Paulo.

Foto: Divulgação

Aizomê, da chef Telma Shiraishi, nomeada pelo governo japonês como embaixadora da cozinha nipônica no Brasil; e o Mocotó, de Rodrigo Oliveira, um dos mais premiados chefs do país, agora participante da nova temporada do Masterchef estão confirmados no line up, além de mais de 30 expositores, que criaram pratos só para o evento com ingredientes típicos do Cerrado.

Foto: Divulgação

A venda de ingressos já começou, dia 21/03, com 30% de desconto para clientes Santander, incluindo o Taste Together, que consiste na compra de quatro ou mais ingressos, com 20% de desconto*; e o Taste Days, válido para ingressos para dois ou mais dias de festival (20% de desconto)*.

*Desconto válido somente para ingressos inteiros, não cumulativo com qualquer outro desconto comercial.

Foto: Divulgação

A área principal é dedicada à degustação de receitas; o Fire Pit by Santander aposta no aprendizado do público sobre os segredos dos pratos na brasa; o Papo de Cozinha será um local para colocar a mão na massa, com aulas e workshops; e o Adega Taste, ofertará bebidas e cerca de 24 aulas práticas.

Foto: Divulgação

Serviço

Taste Brasília Festival

Data: de 5 a 7 e de 12 a 14 de maio (de sextas-feiras aos domingos)

Local: Pontão do Lago Sul – SHIS Ql 10, Lote 1/30 Lago Sul – Brasília – DF

Vendas de ingressos online e informações: brasil.tastefestivals.com