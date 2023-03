Modesto, pretensiosamente: uma pérola pertinho do Plano

Mais um motivo imperdível para o brasiliense sair do próprio casulo e explorar novos territórios: uma das melhores comidas italianas e contemporâneas que já provei está perto de Sobradinho

Eu sou a primeira a admitir que, se não fosse o fato do meu amado Guará não ter tantas opções diferentes de culinária, eu teria bastante preguiça de sair de lá para comer fora.

Estou combatendo essa “preguicite aguda”, pois tenho percebido que o brasiliense tem se tornado um grande reclamão, principalmente contra sua própria cidade – um ambiente privilegiado, em termos de trânsito, opção de estacionamento e variedade culinária. Parece que achamos tudo longe, tudo caro, tudo difícil, mas, quando somos turistas em outras capitais, ah, atravessamos cidades enormes, como BH, RJ e SP para ir atrás “daquela” comida especial.

Essa dica nem fica tão fora do Plano, mas no caminho para Sobradinho, sem adentrar o bairro. Bem ali, no tímido, mas muito bem localizado, comércio do Condomínio Parque Colorado, à beira da BR-020, está o Modesto, super disponível para o pessoal do Lago Norte, C.A, Granja do Torto, Noroeste e final da Asa Norte.

Ao contrário de locais com decoração “desconstruída”, só para passar aquela imagem de “não estou nem aí para vocês”, o que parece ser, também, a energia dos atendentes, o Modesto é genuinamente modesto, com decoração repleta de referências improvisadas, como maçanetas feitas com espátulas, mesas e cadeiras aleatórias, luzes natalinas, plantinhas, enfim, tudo muito simples, mas claramente decorado com muito carinho.

A Chef responsável por concretizar o sonho de seu próprio restaurante na marra, é Nayara Branquinho – uma mulher que é uma verdadeira força da natureza, cujos maturidade, vontade, conhecimento técnico e simpatia, são incomuns para a jovem idade de 32.

Correndo atrás da sua paixão, através de estudos, pesquisa e prática, o que inclui passagem rápida por um dos meus restaurantes favoritos na cidade, o Authoral, Nay é uma verdadeira mãe para sua equipe e dá pra ver.

Todo mundo ali está atento ao cliente, querendo ajudar, sem necessidade de exageros ou pompa. E, ao que tudo indica, são bem gratos pelo perfil ‘mãezona’ da Chef que, além de sua “creche” de funcionários, cuida de 11 pets resgatados, em sua própria residência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bom, mas vamos falar da comida dela, porque ela já faz com maestria uma coisa que todo mundo ama: pão. Em seu sentido amplo mesmo, já que o Modesto tem seu pãozinho de alho; os panuozzos (tradicional “sanduíche” do interior de nápoles com massa leve e formato semelhante a um pão ciabata); tem schiacciata (espécie de focaccia) com diferentes recheios e que é de comer rezando; tem hot dog em massa de longa fermentação e, claro, pizzas, muitas maravilhosas e deliciosas pizzas, o que é o carro-chefe da casa.

Se sua vibe é essa, lá as pizzas vão de R$ 53,90 a R$ 75,90, com ingredientes criteriosamente selecionados, sabores primorosos e aquele toque rústico italiano que são obrigatórios.

Mas também achei que é um cantinho perfeito para curtir as entradinhas como as tâmaras ao forno com gorgonzola e Parma, as burratas divinas ou a incrível polenta cremosa com camarões e cogumelos frescos (48,00), enquanto toma um vinho local delicioso, da vinícola Sanabria (90,00), e ouve uma música ao vivo de bom senso (escolha de repertório e volume decentes e couvert 9,00).

Aliás, na minha visita, dei a sorte de pegar um Festival de Ostras, em que a Chef preparou 6 combinações inovadoras e muito saborosas (75,00), tendo as preferidas sido a versão Bloddy Mary, com suco de tomate e vodka, a ostra com crisps e gordura do bacon e molho inglês, e com vinagrete de pera!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fora as massas e risotos, e nem pense em ser o chato que pede ketchup, já que a casa não apenas não fornece, como tem um divertido registro na parede que diz “Estamos há XX dias sem alguém pedir ketchup”.

Enfim, o Modesto é a casa da Chef Nay Branquinho e, como ela, esbanja personalidade e muita comida boa.

Fotos: Lulu Peters e arquivo pessoal

Serviço

Pretensiosamente Modesto

BR-020 – Condomínio Parque Colorado, área Comercial Loja 03 – Sobradinho, Brasília – DF

Horários: domingo à segunda, de 18:30 às 23:00

Confira o menu

Telefone: (61) 99878-4304

Pedidos via iFood

Instagram: @modesto_pretensiosamente