Menu Foie do Sagrado Mar

O Chef Espinoza é um verdadeiro cupido! Qualquer coisa que ele se propuser a cozinhar, eu certamente vou me apaixonar e com esse menu vale a pena até casar.

O Sagrado Mar é uma das casas do império crescente com assinatura de Marco Espinoza. Já dediquei uma coluna inteira a ele, aqui no Jornal, e sigo corroborando tudo que eu disse: poucos Chefs são tão imbuídos, não apenas de talento, mas de modéstia e, principalmente, espírito real de liderança. Suas equipes são interessadas, curiosas e leais a seus ideais culinários e isso afeta diretamente a qualidade do atendimento e da execução dos pratos, mesmo na ausência do Chef.

Mais uma vez, o Chef me fisga pela boca, mas há algo de muito especial nesse menu. O politicamente incorreto foie gras – fígado de ganso repleto de manteiga, cuja produção é considerada por muitos como maus tratos e eu super entendo – é uma iguaria para poucos bolsos e que, pela sua natureza atípica, pode ser algo a ser apreciado muito de vez em quando.

Eu amo foie gras. Confesso. E um menu desses me faz ver o respeito por esse ‘ingrediente’ da melhor forma possível: pura exaltação gastronômica. Ponderada, equilibrada e saborosa na medida. Sem contar que foie gras com frutos do mar e peixe, para mim, é uma completa novidade.

Em 7 etapas primorosas, que podem ser harmonizadas com sugestão da casa, o menu Foie Mar começa com uma espetacular vieira com foie gras, sobre um leve purê e um tipo de crisp. Harmonização por conta do espumante Brut, Comte de Bailly (França), que tem corpo leve, notas florais e um quê cítrico bem suave.

Vieira com foie gras. Foto: Divulgação

Em seguida, uma densa sopa de cebola, surpreendentemente casada com filé (quase um sashimi) de robalo, croutons e, claro, foie gras. Harmonização excepcional, com um dos melhores vinhos da noite, o branco Chéreau Carré Baron Bernard Muscadet, com acidez e leveza super equilibradas!

Sopa de cebola. Foto: Divulgação

O atum com crosta à milanesa, batata recheada de foie gras e molho de amendoim, além de uma farofinha de panko com amêndoa laminada (eu acho!) foi um dos mais elogiados na mesa. De fato, é impossível errar com um atum tão bom, perfeitamente selado, e uma batata recheada com foie gras. Acompanhando, o vinho Pedra Cancela Seleção do Enólogo, rosé português da região do Dão, com notas frutadas e um toque mineral.

Atum com crosta à milanesa. Foto: Divulgação

Eu confesso que o Canelone recheado com cogumelos e foie gras e filé de truta na brasa não tinha me empolgado tanto à primeira vista. Acabou sendo um dos meus favoritos! Uma massa levíssima, com o punch delicioso dos cogumelos com o amanteigado do foie e a maravilhosa textura da truta. Perfeito com Quereu Merlot, que exaltou sabores e não se perdeu nas notas mais fortes do prato.

Saibam, neste ponto já estamos sentindo que o cérebro vai avisar o estômago sobre a saciedade, mas ainda dá tempo para os últimos dois pratos, já que a sobremesa, como todos sabem, ocupa um espaço exclusivo e separado no estômago (informação técnica, #sqn).

Canelone recheado com cogumelos e foie gras e filé de truta na brasa. Foto: Divulgação

Crudo de atum com foie e cogumelos, sobre arroz levemente caldoso e molho agridoce casado com um dos drinks mais amados da casa, o Sagrado Mar, à base de gin e notas muito cítricas e adocicadas sem serem enjoativas.

Crudo de atum com foie. Foto: Divulgação

Por fim, o Pinot Noir Secret Reserve, da Santa Rita, envolveu super bem as notas variadas do ravióli aberto de camarão e foie, sobre um denso, porém, leve molho vermelho. Um espetáculo para fechar todo o circuito e abrir as portas para a sobremesa: um rico petit gateau de framboesa com sorvete de queijo, acompanhado de um maravilhoso Valdemiz Moscatel (Brasil) que não enjoou e elevou as notas dos doces.

Ravioli aberto de camarão. Foto: Divulgação Petit gateau de framboesa. Foto: Divulgação

O menu sem harmonização custa R$299,00, mais taxas de serviço e bebidas à parte, e R$399,00 com harmonização que, confesso, faz diferença. Não titubeie!! De 9 a 12 de junho, faça sua reserva e VÁ, SÓ VÁ!

Serviço

Sagrado Mar

SHIS QI 17,bloco G, sala 201 – Ed. Fashion Park – Lago Sul

(61) 3202-3256 ou (61) 99197-1287 (whatsapp)