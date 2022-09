Fim de semana para todos os gostos

De festival gastronômico, passando por brunch, até planos para o réveillon, é hora de anotar as dicas

Festival Duroc vai até domingo, dia 18

Na prática do dia a dia, a carne suína é das mais versáteis. Sem falar no sabor, que é ótimo! O Festival Duroc vem celebrar a carne do porco Duroc, uma raça antiga que foi geneticamente aperfeiçoada ao logo das décadas e tem criação mais humanizada, com alimentação natural, o que faz da sua cerne ainda mais especial.

Com pratos exclusivos para o festival, com preços na faixa de R$ 55 a R$ 75, as casas participantes receberam clientes entusiastas desde agosto. Agora é a hora de entrar no site do festival e escolher dentre os vários restaurantes renomados!

Na minha visita ao Bla’s, provei um farto prato, para duas pessoas, composto por costelinha desmanchando do osso e linguiça artesanal, acompanhados de mandioca cozida, arroz com alho, farofinha de cebola e vinagrete. Tudo muito gostoso!

Festival Duroc

CLN 406 Bloco D, Asa Norte

@blas406

Fotos: Lulu Peters/@lulunoquadrado

Brunch com uma vista

O Mezanino é o empreendimento que revitalizou o espaço intermediário da Torre de TV. Além de uma renovada na decoração, que garantiu espaços diferentes e instagramáveis, a casa, que já oferecia almoço e jantar, agora, inclui um brunch na faixa de R$ 45 a R$ 51, com opções simples, mas muito saborosas.

O cliente escolhe um produto base, entre pão de queijo, croissant, toast ou misto quente, que vêm acompanhados de suco, café e bolo do dia. Por R$ 15,00 adicionais, o suco vira uma Mimosa.

Gostei muito do Misto Mezanino, feito com brioche de forma, queijo minas padrão, presunto cru, cebola caramelizada na rapadura e manteiga de ervas com alho. Com os acompanhamentos, incluindo um bolo bem gostoso de goiabada, ficou R$ 49,00.

Já a Toast com ovos, muito saborosa também, feita no pão brioche com queijo minas, ovo cebola roxa e aioli foi acompanhada de bolo de cenoura vegano e ficou em R$ 45,00.

Experiência bem legal!

Para clientes BRB, não é cobrada a taxa de manutenção de R$ 15,00 e a conta tem 10% de desconto.

Fotos: Lulu Peters/@lulunoquadrado

Mezanino Gastrobar

Torre de TV, Brasília-DF

@meza.nino

Hora de pensar no Réveillon

O restaurante Gran Bier já se prepara para seu tradicional reveillon. Com o tema Viva La Vida, a casa sempre oferece grandes atrações musicais, buffet completo à vontade e brinquedoteca com monitores, o que facilita a vida de muitas famílias!

Este ano, o drink da noite será uma refrescante combinação de gin, melancia natural e um toque de Cointreau e energético.

O buffet conta com saladas, bacalhau, filé, frango e vários acompanhamentos, além de massas, como o ravioli de abóbora com milho branco e sementes de romã (para dar sorte), que estava divino e atende vegetarianos. Acrescente-se um ambiente sofisticado e amplo, além daquela vista da Ponte e do Lago Paranoá e, voilá, seu fim de ano está garantido.

A casa liberará os preços do pacote em breve, fique de olho nas redes sociais.

Gran Bier

Pontão do Lago Sul – SHIS QL 10

@granbierbrasilia

Fotos: Lulu Peters/@lulunoquadrado