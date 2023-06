Dia dos Namorados para todos: doses de romance e seus antídotos

Para não deixar ninguém de fora do dia mais romântico do ano, selecionei 3 dos melhores menus especiais para os casais… e 3 dicas “antídoto” para os solteiros

Pode ser data comercial, pode ser clichê, mas uma das celebrações mais aguardadas do ano é o Dia dos Namorados. Para quem está começando um relacionamento, é um ótimo teste de afinidades. Para quem está casado há muito tempo, é um ótimo jeito de manter a chama acesa e relembrar do início.

Seja para celebrar o amor ou só a desculpa ideal para sair a dois e aproveitar menus feitos especialmente para a data, a verdade é que o Dia dos Namorados sempre terá um espaço no nosso coração, e isso não quer dizer, é claro, que quem não está num relacionamento não deve aproveitar para celebrar o fato de que “antes só do que mal acompanhado”.

As doses de romance

DOC CUCINA

Um dos meus locais favoritos na cidade, com ou sem o Chef Salvatore Loi, o DOC oferece uma sequência de sabores italianos com bebidas e até vinho para uma noite memorável.

Mesmo caindo em uma segunda-feira, o restaurante preparou um menu especial que começa com opções de entradas que irão aguçar o paladar dos casais. A Brusquetta Caprese, com sua combinação de tomate, mozzarella de búfala e manjericão, é uma explosão de frescor e um clássico imbatível.

Para os amantes de queijo, a Terrine de Queijo é uma escolha irresistível. E para aqueles que apreciam uma tábua de frios, o Doc Cucina oferece uma seleção cuidadosa de embutidos e queijos de alta qualidade.

Como prato principal, a casa sugere opções que representam o melhor da culinária italiana. O Fetuccine Negro com Camarões é uma combinação harmoniosa de massa escura e camarões suculentos. O Filet ao Gorgonzola, acompanhado de risoto caprese, oferece um encontro perfeito entre a suculência da carne e o sabor marcante do queijo. Para os amantes de massas, o Ravióli recheado com Ricota é uma escolha clássica e reconfortante.

E para adoçar o paladar dos casais, o menu oferece duas opções de sobremesa apaixonantes. O clássico Creme Brulée, com sua delicada crosta caramelizada, é uma opção elegante e saborosa. Já a Delícia de Chocolate promete satisfazer os amantes de chocolate com sua textura cremosa e sabor envolvente.

Com vinho e sem taxas

O delicioso menu, que custará R$459 para duas pessoas, ainda inclui uma seleção de vinhos branco e tinto, como Carmen Carmenere, Carmen Chardonnay, Rio Sol Brut ou Brut Rosé, além de água, sucos de laranja, limão e refrigerantes. A taxa de serviço já está inclusa na reserva, tornando a experiência ainda mais conveniente.

Não perca a oportunidade de vivenciar uma noite romântica à moda italiana no Doc Cucina. O restaurante aguarda você e seu amor no dia 12 de junho de 2023, das 18h às 23h30. Faça sua reserva através do linktr.ee/doccucina e prepare-se para uma noite repleta de sabor e paixão.

Serviço:

Doc Cucina

SCLS 406 Bloco D loja 35 Asa Sul

Reservas: http://linktr.ee/doccucina

PISELLI

Um dos restaurantes mais sofisticados e renomados da cidade, o Piselli Brasília preparou um menu para quem quer desfrutar de uma experiência gastronômica apaixonante, recheada de pratos requintados que irão encantar os paladares mais exigentes.

Para abrir os trabalhos, as opções de entrada são verdadeiras obras de arte: o Carpaccio Di Pesce é um delicado prato composto por finas lâminas de peixe branco curado na casa, acompanhado de erva doce e ovas frescas. É realmente um espetáculo a combinação de sabores sutis e texturas refinadas, que prometem conquistar seu coração.

Já o Fico Ripieno Nel Prosciutto é outra aposta garantida de alegria, uma verdadeira tentação para os amantes de sabores contrastantes. Um figo recheado com queijo de gorgonzola, envolto em presunto de Parma e assado ao forno, servido com rúcula e uma redução de aceto balsâmico. Uma explosão de sabores que poderá despertar tanto o romance quanto uma boa conversa à mesa.

Como prato principal, o Piselli Brasília apresenta opções que combinam tradição e sofisticação. O Milano Al Sud, um risoto de açafrão acompanhado do famoso camarão negro da casa, é uma deliciosa receita clássica de Milão. Os sabores intensos e a cremosidade do risoto criam uma harmonia perfeita. Outra opção é o Cappellacci D’Aragosta, uma massa fresca recheada de lagosta e servida sobre natas de bacalhau gratinado, proporcionando uma experiência rica em sabores refinados. Para os apaixonados por sabores agridoces, como esta colunista, o Anatra Con Salsa Di Lamponi é uma escolha irresistível. O pato confitado, servido sobre um delicado molho de framboesa, acompanhado de nhoques na manteiga e sálvia, é uma verdadeira sinfonia de sabores.

E para finalizar a noite com um toque doce e romântico, o Piselli Brasília oferece duas opções de sobremesa que farão seu coração derreter. A Pera Al Nebbiolo é uma pera cozida em vinho tinto e especiarias, servida sobre um cremoso creme de avelã e uma delicada massa folhada. Uma combinação perfeita de doçura e sofisticação. Já o Spumone Di Cioccolato é uma mousse envolta em uma crosta de chocolate Callebaut, harmonizada com laranja Bahia confitada e uma calda com um toque sutil de açafrão.

Ao chegar, os casais serão recebidos com uma taça de Clericot Rosato de frutas da estação e vinho rosé. Em seguida, será servido o couvert da casa, formado pelo patê Piselli, de queijo de cabra, salva e ervilhas; manteiga especial da casa, temperada com ervas e um toque de limão; pão integral de fermentação natural fornecido pela Casa Almeria; grissinis; focaccia e pinzimonio de legumes.

O menu Innamorati estará disponível exclusivamente no jantar, de 9 a 12 de junho, por R$355 por pessoa.

Serviço

Piselli Brasília

Shopping Iguatemi, Lago Norte.

Telefone: (61) 99913-7191

SOLO RISTORANTE

Sim! Acho que na minha lista só tem italiano, o que é ótimo, já que ninguém ama mais comida italiana do que o brasiliense!

Além de um cardápio excelente, o Solo ganha pontos por ter um ambiente externo super romântico, com flores e uma fonte.

Para a data, o menu de 3 etapas é composto de grandes sucessos da casa, a começar com as opções de entrada. Meu eleito, certamente, é o Brie Crocante, queijo Brie empanado, acompanhado de mel trufado pouco picante ou o Carpaccio, de fatias finas de carne, temperadas com tapenade de azeitonas, alcaparras, creme de Grana Padano, rúcula, sal e pimenta do reino. Há também a clássica Bruschetta Pomodoro, feita com pão italiano levemente tostado com tomates, pesto rústico de manjericão, azeite, sal e pimenta do reino.

Para as opções de principal, Pesce in Crosta di Erbe, com peixe do dia grelhado com crosta de pães especiais e ervas, acompanhado de musseline de batata, citronette de brunoise de cenoura e de abobrinha ou Filet au Poivre, feito com o tornedor alto ao molho de pimenta verde, acompanhado de risoto de Padano e aspargos frescos envoltos em bacon ou, meu absoluto preferido. Minha aposta seria o Gnocchi con Fichii Capra, já que o nhoque de batata ao molho de queijo de cabra com figos e presunto San Daniele é um dos meus pratos favoritos. Para adoçar a noite do casal, torta de chocolate cremosa, com chantilly de creme de leite fresco e tuille de caramelo e laranja ou, minha paixão, a Pavlova al Frutti Rossi, que é um suspiro italiano grande, feito com perfume de limão siciliano e compota de frutas vermelhas e creme patisserie. Leve e delicioso.

Serviço

Solo Ristorante

CLS 403 BL C LOJA 22 – Asa Sul,

Menu: linktr.ee

Telefone: (61) 3879-1889

Os antídotos para os solteiros

PINELLA PAQUERA

Depois de 3 anos sem a celebração “às avessas” do Dia dos Namorados para corações partidos, o Pinella Paquera volta a transbordar emoções em 2023, a começar com os DJs Laine D’Olinda e Thiago Freitas nas pickups fazendo a trilha sonora da nossa noite, com o melhor da nostalgia brega & love songs para arrepiar!

Tati Ramos e André Reis darão voz e vida aos correios elegantes enviados pelos clientes, ao vivo e a cores, dando ao flerte por escrito entre mesas aquela forcinha com muita atitude e bom humor, além de fogosos brindes etílicos pra deixar essa paquera irresistível!

Para acompanhar a paquera e a música, uma quantidade ímpar de drinks autorais e clássicos, vinhos, espumante, cerveja artesanal ou a clássica 600ml gelada. Para beliscar, alguns dos melhores petiscos de bar, que incluem ceviche com tostones de banana e uma porção de pastel de Brie com geleia artesanal de pimenta.

BAR 16

A solidão pode até bater, porque, afinal, faz parte. Mas para mudar a perspectiva, que tal apreciar uma vista incrível de um rooftop e celebrar o fato de que você, pelo menos, não está num relacionamento abusivo?

O Bar 16, do B Hotel, é um dos locais mais diferentes de Brasília, com vista para o Estádio, a Torre de TV e o Eixo Monumental, é um rooftop com um toque intimista. Peça seu vinho, um petisco e fique lá contemplando suas escolhas de vida que não envolveram abrir mão dos seus desejos por outra pessoa, que tal?

Aproveite para fechar uma diária, dormir num quarto belíssimo sem ninguém roncar do seu lado e mergulhar na piscina do hotel e da sua liberdade na manhã seguinte.

Serviço

Bar 16 Rooftop B Hotel

SHN Q. 5 BL J Lot L – Asa Norte

Telefone: (61) 3962-2000

Confraria do Padim

Onde tem boteco, tem conversa, se tem conversa, tem companhia, e se tem companhia, não tem solidão. Não há solteiro que se sinta derrubado no dia dos namorados se estiver cercado de cerveja gelada, comidas de boteco incríveis e aquela alegria de se sentir acompanhado mesmo sozinho.

A Confraria do Padim é um boteco tradicional, com aquele tchan no cardápio pelas mãos do talentoso Chef Anderson Yotsumot,o que conseguiu fazer com que Chefs de sucesso da cidade ficassem de joelhos pelo seus quitutes tradicionais, como o Bolovo, torresmo, religiosa de camarão, entre várias outras delícias.

Ninguém precisa de namorado(a) se tiver uma croqueta de leitão na mão, né?

Serviço

Confraria do Padim

St. M-Norte EQNM 38/40 Bloco H loja 4 – Taguatinga

Telefone: (61) 99834-8385