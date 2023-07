De alto padrão a comida chinesa: a virada oriental de Marcelo Petrarca

Chef fez uma revolução inesperada no Lago, restaurante de alto padrão no Lago Sul

Sempre achei que grandes Chefs devem ficar “se coçando” para trocarem seus cardápios a cada estação, afinal, inovar é a marca de um artista. Em Brasília, é muito difícil mexer no menu sem ouvir reclamações dos clientes. Ainda assim, o premiado Chef Marcelo Petrarca fez uma revolução inesperada no seu restaurante de alto padrão, Lago.

Até pouquíssimo tempo, eu jamais atribuiria à comida do Chef Marcelo Petrarca o título de “afetiva”. Como um dos Chefs de maior sucesso na cidade – cujo nome já virou marca registrada até de produtos de empório, como congelados e azeites – é praticamente impossível enxergar, na sofisticação das suas casas, Bloco C e Lago, uma temática de “comida de vó”.

Mas foi conhecendo a revolução que o Chef propôs para um cardápio extra do Lago, que fica na QI 5 do Lago Sul, que eu percebi: o cara tem umas referências que são a cara de uma infância 80/90 de Brasília, como seu famoso churros de banana (churros era vendido na porta das escolas), por exemplo, ou a rabanada coberta de leite Ninho, e, agora, nada mais nada menos do que comida chinesa.

É isso mesmo. O restaurante Lago, a partir da próxima terça (01/08) terá um menu todo inspirado na culinária oriental, em particular, a chinesa. É como se a geração que frequentou o Careca, o China, o Pacífico, o Bali e o Korea House (só os mais velhos vão lembrar desses últimos) pudesse agora celebrar sua vida adulta (e seu dinheiro também, porque a casa não é barata) comendo uma comida que é a cara da infância brasiliense num restaurante de altíssimo padrão.

Eu sou a rainha das entradas e comidinhas e ainda afirmo que elas serão o futuro. Ninguém quer mais arriscar pedir um pratão e acabar invejando a escolha do amigo. Mas “ninguém solta a mão de ninguém” ao pedir um tempurá de milho polvilhado de nori (alga japonesa). A apresentação não é bela, mas eu gostaria de um balde daquilo para levar para casa. O Chef, literalmente, criou uma nova pipoca, super amanteigada, com uma casquinha empanada, milho fresco, e um toque de alga que, com a manteiga, virou um tempero tão diferente e delicioso. A mesa de 4 pessoas “matou” duas cumbucas.

Tá certo que as entradas, ainda que inspiradas pela culinária chinesa, levam a marca de sofisticação que o Chef gosta. Camarões VG, em ponto perfeito, cobertos com fonduta de queijo e uma pralinê de amêndoas que estavam de comer de joelhos, num casamento perfeito na boca.

Harumaki (rolinho) de lagosta, impecavelmente temperadas e refrescantes, que, eu confesso, podem até dispensar a maionese com toque de amendoim, que dá uma “matada” no dulçor natural da lagosta.

Rolinhos vietnamitas na folha de arroz, recheados de kani finamente fatiado, servido no molho ponzu e com crisps de couve, também foram sucesso, assim como uma segunda espécie de “pipoca” que era, na verdade, um frango bem fritinho, crocante e macio, ao mesmo tempo, para gente montar um rolinho com alface, o crisp de couve e molho agridoce, que estava gostoso, mas não foi meu favorito.

O Satay de frango, um espetinho feito com o filé bem na medida (douradinho por fora e suculento por dentro), coberto pelo molho denso de amendoim e o frango xadrez com brócolis, feito com um molho delicioso, com bastante alho e gengibre e que me lembrou meu molho favorito do Careca (que o Chef Petrarca não considere isso um desrespeito) também fizeram minha alegria.

Arroz colorido com legumes e camarões e um toque de maionese de wasabi e, para finalizar, o belíssimo – apesar de ser praticamente impossível reproduzir o famoso corte na omelete bem cremosa – Omurice, que é uma grande omelete “mal passada” que se abre na faca, sobre um arroz frito ao molho, super temperado.

O ovo deve derramar mais intensamente sobre o arroz, mas paramos para filmar e tirar fotos. Além disso, no Japão, onde o prato é mais conhecido, o Omurice é feito no balcão e servido e cortado na mesma hora, o que não é viável na casa, onde a cozinha fica consideravelmente mais distante das mesas.

A carta de vinhos da casa é impecável, e acho que fazia muito tempo que eu não vivia uma experiência gastronômica tão gostosa, pelo ambiente, pela comida e pela companhia. O cardápio oriental terá preços estimados entre R$ 21,00 e R$ 100,00.

Faz uma poupança e manda ver, pelo menos, uma visita. É pela sua infância.

