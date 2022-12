Competição de pastel de nata e comida italiana harmonizada? Temos!

Nesta coluna, eu dou para vocês uma lista incrível de “Melhor de 3” para fazerem as próprias comparações e ainda uma dica de um restaurante sofisticado que conheci pela primeira vez

Melhor de 3: Pastéis de Nata

Para você que já aproveitou as dicas de Melhor de 3 Pratos Executivos, Brunch e Restaurant Week por aqui, agora é hora de se encantar com produções locais maravilhosas de um dos grandes ícones culinários portugueses: o pastel de nata!

A minha escolha das casas participantes desse “tira-teima” foi bem natural, com base em nomes (re)conhecidos na cidade e histórico de qualidade. Por isso mesmo, vale conhecer as três para tirar suas conclusões.

Taberna Lusitana – servido como sobremesa, o pastel de nata do Taberna é finalizado na cozinha da casa, chegando à mesa bem morninho. A massa folhada é incrível, se desfaz com crocância ao tempo em que o recheio, que tem ponto cremoso, dá uma leve e bem vinda escorrida, pelo calor. Ideal para comer de garfo e faca. Se não quiser deixar para a sobremesa, pode entrar e pedir só o pastel de nata com um cafezinho, que a casa serve. Ainda assim, vale conhecer o cardápio super lusitano do lugar.

Da Maria doçaria portuguesa – uma vida inteira comendo fora e ainda há vários lugares que (ainda) se escondem do meu radar. É o caso desse aconchegante cantinho português, da Asa Norte, que é repleto de quitutes doces e salgados bem típicos da “terrinha”. São bolos, tortas, pães, tudo feito lá, para o cliente comer à uma das mesinhas ou levar para casa. No caso do pastel de nata, feito com mais gema, de coloração mais amarelada, entrega, também, muita crocância do folhado e sabor no recheio. Mas tem que se garantir, pois as fornadas saem às 11h e às 15h e podem desaparecer em pouco tempo, tamanho o sucesso.

Trás os Montes – talvez o lugar mais requintado desta lista, ambientado como casas de vilas históricas de Portugal, de onde descende proprietária e que inspirou uma pesquisa séria até atingirem uma receita familiar própria! No pastel de nata da casa, as múltiplas folhas da massa ficam de fora, priorizando o seu miolo, apenas. Apesar de sentir falta desse aspecto, o recheio tinha notas de nata fresca muito perceptíveis. Notei uma elevação do produto ali, que ficou saboroso, porém, levíssimo, quase sutil. Acabou sendo eleito o melhor dos 3, mas, confesso, meu coração e estômago foram fisgados genuinamente, a cada visita em cada lugar.

Corram para fazer suas avaliações!

Restaurante Piselli – para receber personalidades e influenciadores de vinhos da cidade, a Wine Brands escolheu o sofisticado Piselli, que ocupa no Shopping Iguatemi o cantinho onde já imperou o também famoso Gero. A casa, que tem uma decoração contemporânea, cheia de luz e traços austeros e elegantes, recebeu a histórica Frescobaldi – família que produz vinhos excepcionais na Toscana há 30 gerações – para um espetacular almoço harmonizado em parceria com o Sommelier da casa, o premiado Jair. Para entrada, um inesquecível figo semi aberto, recheado de gorgonzola e envolto em presunto de Parma, levado ao forno e finalizado com rúcula fresca e aceto balsâmico. Não dá nem para explicar a riqueza e o sabor deste prato que casou impecavelmente com o Pomino Bianco da Frescobaldi. O ravioli de Fontina alla crema di tartufo nero é outra indicação segura para quem, como eu, ama um ravioli artesanal, recheado de queijo Fontina que derrete à perfeição, coberto por um creme muito leve e delicado de trufa negra legítima, harmonizado com um Perano Chianti Clássico. A sobremesa, uma surpresa totalmente diferente para mim: cubinhos de gelatina de Grappa (aguardente de uva) com frutas da estação. Leve, lindo e saboroso, mas, confesso, não sou a maior fã do sabor da Grappa, então, super aceitaria um repeteco do figo ou até do carpaccio de peixe branco curado na casa, acompanhado de bottarga, erva doce e bem trabalhado no azeite, que foi servido com o Alie Rosé da Ammiraglia.

Lulu Peters e Cynthia Malacarne, colunistas do JBr. Fotos: Lulu Peters

Enfim, se a ideia é se dar de presente uma refeição inesquecível, vá sem medo ao Piselli.