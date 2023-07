Comidas irresistíveis para o frio brasiliense

Apesar de muitos brasilienses não gostarem do frio, convenhamos que é a desculpa perfeita para comer comidas mais robustas sem culpa. Aqui seguem 3 dicas, do mais caro ao mais barato, bem interessante para quem precisa aquecer o corpo e o coração

1. Nonno Cantinetta

Um “clichê” só se torna um por carregar alguma verdade em si. É o caso do Nonno Cantinetta que, apesar de ser “mais um italiano” na cidade, executa de maneira tão impecável sua proposta, que não tem como não se apaixonar.

Do ambiente aconchegante, mais escurinho no jantar, e seus cantinhos instagramáveis, até as massas artesanais que, de tão gostosas, seria possível saboreá-las puras, só com azeite; até o molho de tomate da casa – aliás, praticamente tudo ali é “da casa”, o Nonno é um restaurante perfeito para uma noite quentinha a dois.

Foto: Lulu Peters

Das entradas, a Burrata al forno (R$ 66,00), como famoso queijo italiano artesanal feito na casa envolto de massa de sêmola, passata de tomate e pesto é um destaque valioso, seguido, como principal, do Polpettone Nonno (R$ 93,00), com o polpetone recheado com mozzarela de búfala e mortadela de Bologna, com salsa pomodoro e tagliolini na manteiga e sálvia, que tava apaixonante.

Foto: Lulu Peters

Pode explorar com tranquilidade o cardápio, que tem pratos como o Tornedor de Filé mignon ao molho de gorgonzola com gnocchi na manteiga e sálvia (R$ 119,00); e Bucatini All’amatriciana, com molho pomodoro, pecorino e pancetta (R$ 86,00). Só a execução do escalope de língua bovina – sim, gente, eu amo – que passou um pouquinho do ponto e ressecou um tiquinho nas bordas.

No geral, um atendimento excelente, sabores reais e produtos artesanais. Partiu, inverno na casa do Nonno!

Serviço

Nonno Cantinetta

Brasília Shopping – SCN Quadra 05 Bloco A, Loja 88

Telefone: (61) 3060-1890

https://www.instagram.com/nonnocantinetta/

2. Abbraccio

Eu confesso que não sou apoiadora desenfreada das grandes franquias, mas, aqui em Brasília, muitas vezes, são elas que conseguem carregar algum tipo de estabilidade, tanto na cozinha, quanto no atendimento. Uma das poucas que me fazem sentir num restaurante italiano mais aconchegante é o Abbraccio.

Agora que estamos no clima real de inverno, a casa apostou no estilo comfort food, que é exatamente o que buscamos. É a comida que parece nos “abraçar”, além de alimentar.

Foto: Lulu Peters

São duas novas entradas, que são super fartas, tranquilas para dividir e aquecer o coração coletivamente: o Speciale Quattro Formaggi (R$ 69,90) é preparado com a massa casarecce artesanal, servida dentro do maravilhoso pão italiano deles, em meio a um mix de molho de queijo de cabra (amo), parmesão (amo) e queijo azul (amo também). Cremoso, cheio de queijo, hum… perfeito.

Foto: Lulu Peters

Ainda assim, confesso que a Burrata Caprese (R$ 64,90), me fisgou demais! O queijo de búfala clássico, super cremoso por dentro, com azeite de manjericão e combinado com o clássico molho pomodoro em massa artesanal. Cara, é tipo uma burrata em cima de uma pizza com molho de tomate bem equilibrado e um toque próximo do pesto, pelo manjericão. Caiu super bem como o vinho da casa, o Abbraccio Primitivo IGP. Fica a dica.

Serviço

Abbraccio

ParkShopping Brasília – SAI/SO Área 6580, Guará, Brasília-DF

Telefone: (61) 3361-0249

3. Don Romano

Completar 35 anos em Brasília, sendo conhecida por gerações mais antigas e mais novas, não é um feito qualquer para uma casa. É uma vitória e, claro, um sinal de trabalho bem feito e comida boa!!!

Para celebrar, a Don Romano faz duas propostas: um menu degustação completo ou pratos para compartilhar, servindo duas pessoas.

Foto: Divulgação

O menu é perfeito para paladares mais exigentes, é composto por cinco etapas (individual – R$ 128,00/ para duas pessoas – R$ 236,00), começando pela Focaccia de Parmesão, seguido pelo principal servido em 3 etapas, com Gnocchi à Boscaiola, Tortelloni Verde aos 4 Queijos e Ravioli ao Sugo e, para finalizar, a divina Panna Cotta com Calda de Morango, que eu adoro.

Foto: Divulgação

Os pratos para compartilhar, já são servidos como dois pratos individuais, para não ter briga, e incluem Fettuccine Alfredo e Gamberi (R$ 165,00 p/ 2 pessoas), que é um dos melhores da cidade. O molho Alfredo deles é de querer levar para casa. Estão inclusos vários outros pratos, então pode explorar o menu com tranquilidade, já que o Festival de Inverno do Don Romano vai até setembro!

Serviço:

Festival de Inverno 35 anos Don Romano

QI 11 do Lago Sul; CLN 209 Bloco D Loja 59 – Asa Norte; e Águas Claras (apenas delivery)

Telefones: (61) 3248-0078 (Lago Sul); 3546-1871 (Asa Norte); e 3435-4030 (Águas Claras)

www.instagram.com/donromanopizzaria