Comida mineira, pizza, festival de porco e menu degustação especial: dicas para agradar qualquer paladar

É hora de puxar seu caderninho “analógico” ou digital para anotar dicas preciosas de programas gastronômicos que vão de hoje até o final de semana que vem!

1. Diamantina Restaurante: um passeio por Minas

Para quem não conhece, o Kubitschek Plaza – um dos mais notórios hotéis da cidade – tem um restaurante em funcionamento há anos! O Diamantina tem um espaço aconchegante, que garante uma experiência gastronômica que não se vincula, necessariamente, ao hotel, sendo perfeito para almoços e eventos corporativos.

Agora, a casa retoma o almoço tipicamente mineiro, com toques de requinte, e eu posso afirmar que está tudo uma delícia! São pratos simples, mas repletos de sabor, perfeitos para um almoço em dia de semana.

Foto: Lulu Peters

Destaque garantido ao couvert impecável, feito com salmão curado, salame, involtini de abobrinha, búfala, azeitonas, enfim, um espetáculo, por R$ 28,90 por pessoa. Eu sempre admiro cozinhas que entregam pratos com frango que garantem suculência, como foi o caso de uma espécie de rocambole de frango recheado, mas eu confesso que o Picadinho do Diamantina é de comer de joelhos. Tanto pelo molho, muito bem temperado, quando pela banana à milanesa envolta em bacon!

Para fechar, o restaurante tem uma série de sobremesas famosas, como o trio de cocadas, cheesecake e torta mousse, mas não tem jeito: o pudim de leite da casa deve ser o melhor da cidade. E o mistério envolve muito mais execução do que ingrediente secreto. Macio e delicioso! Vale a visita!

2. Pizzas especiais e promocionais: Nonna Augusta (às quintas), Don Romano e Pizza Pan

Brasília é uma cidade muito bem servida de pizzarias. Os tipos e preços mais variados se espalham por restaurantes e dark kitchens (cozinha só de entrega) por todos os bairros, mas queria dar 3 dicas de pizzas muito saborosas: a Nonna Augusta já é minha cantina italiana favorita, mas apenas a loja do Guará tem pizza de forno à lenha!! É fininha, com ingredientes incríveis, muito gostosa mesmo, e, às quintas-feiras, os sabores clássicos saem por R$49,90 e ponto final! Vale demais aproveitar a promoção.

A Don Romano é outra pizzaria já tradicional na cidade, mas no Dia da Pizza acabei provando a pizza de abobrinha deles e fiquei apaixonada! Um toque de alho e parmesão que fez muita diferença!

Foto: Divulgação

A terceira dica é para conhecer com calma. A Pizzaria Pan funciona só como delivery, em Águas Claras, e tem uma história de perdas e superações. O Chef Rafael começou a fazer pizzas como forma de superar a interrupção das atividades na pandemia, tempo em que descobriu que seria pai e precisava, então, garantir renda. Sua bebê, Estela, virou uma estrelinha, mas o Chef se tornou pai novamente e homenageia sua primogênita com a estrelinha na logo da Pan Artesanal. Gente, é Massa Pan americana com fermentação natural e maturação de 48h e ingredientes de excelência, como uma pizza hut artesanal que conseguiu me fazer amar uma pizza de frango com catupiry.

A produção é pequena, dêem tempo aos caras, mas manda uma mensagem para ver se consegue pedir um delivery um dia. Vocês não vão se arrepender!

Serviço

Nonna Augusta Massas Artesanais – Guará II

Qi 27 – comércio local, Guará Shopping, Guará II

Telefone: (61) 3554-1256

3. Xamam: Fest Porc oferece petiscos à vontade

Para amantes de comidinhas e de carne de porco, como eu, a pedida é o Xamam, restaurante especializado em carne suína e charcutaria. De terça a sábado, das 19h às 22h30, acontece o Fest Porc, festival de petiscos variados com promoção de chopp e caipirinhas.

É possível escolher entre os “pacotes” de 14 ou 7 opções de petisco, com valores de R$ 89,90 e R$ 59,90 por pessoa, com as suas respectivas limitações! Eu acho perfeito para um happy hour realmente feliz!

Foto: Divulgação

As comidas incluem: Bomba de Costela , Bruschetta de Blumenau (linguiça), Coxinha de Joelho, Croquete de Bochecha, Dadinho de Tapioca, Linguiça Xamam, Fritas Xamam, entre muitas outras!!

Das 19h às 21h, os chopps (Lager ou Pilsen) e caipirinhas têm 50% de desconto e custam respectivamente R$6 e R$16.

Serviço:

Fest Porc Xamam

De terça a sábado das 19h às 22h30

CLS 210 Bloco B loja 30-Asa Sul

Reservas: 61 98593-8593

4. Projeto Terroir: Chef Raquel Amaral, do The Taste para Brasília, retoma degustação

Com cinco edições de sucesso, realizadas antes da pandemia, o Projeto Terroir levou a cozinha de Raquel Amaral para diversos públicos em diferentes formatos e, agora, está de volta com uma homenagem à cozinha portuguesa, que a marcou desde que passou uma temporada no país.

A nova edição acontecerá no próximo dia 28 de julho, a partir das 19h30, em parceria com um dos meus restaurantes favoritos, o Taberna Lusitana!

Foto: Divulgação

São oito etapas, entre tapas e mini-empratados, começando pelo Mix de azeitonas e tremoços temperados, seguido de tosta de Sardinha no carvão e escabeche defumado; Ameijoas à Bulhão Pato, Salada de polvo grelhado e batatinhas com alho assado no alecrim; Chouriço à bombeiro e Pica-pau, feito com filé ao molho de vinho.

Para encerrar, dois pratos emblemáticos: Brandade de bacalhau com tapenade de tomate e terra de azeitona, e Espetada de lula e bacon com arroz de tomate e grelos. Imperdível!

Os ingressos estão à venda apenas antecipadamente pelo Sympla ou diretamente no Taberna, ao valor de R$ 190,00 por pessoa, o primeiro lote! Para os clientes que desejarem aderir à incursão harmonizada com drinks ou vinho, a Taberna também disponibilizará uma mini-carta de bebidas com preço especial para os participantes do evento.

Serviço:

6º Projeto Terroir – Edição Portuguesa

Dia 28 de julho, a partir das 19h30

Ingressos antecipados: a partir de R$ 190,00 até virarem os lotes

Onde: CLS 412 Bloco C Loja 17 – Asa Sul

Contato e reservas: 61 98123 6353

5. BHotel: música e gastronomia fazem o casamento perfeito para o período de férias

Festivais unem música, gastronomia e drinks no Bar 16, Lobby Bar e no restaurante Térreo, com performances variadas, até outubro!

O clima seco predomina, trazendo mais possibilidades de curtir os espaços da cidade! O Bar 16, o restaurante Térreo, o Lobby Bar e o Jardim do BHotel se transformam em cenários para apresentações musicais, regadas a drinks especiais e uma gastronomia minimalista e cosmopolita do chef Lênin Palhano.

A partir do dia 27 de julho, noites de jazz do Lobby Bar irão estender as apresentações ao jardim na área externa no B, com um palco e mesas montadas ao ar livre em um projeto intitulado “No Jardim do B”.

Foto: Divulgação

A abertura da temporada musical, que acontecerá uma vez ao mês até outubro, será com a cantora sueca Kajsa Beijer junto do trio de jazz que já é habitué do hotel. O som do jardim também será projetado no Lobby e Térreo para quem preferir ficar nas áreas internas. Já do alto do edifício, no Bar 16, acontece o “Som no B”. Sempre às quintas, sextas e sábados, das 18h às 21h, o projeto tem como premissa trazer muita música para os happy hours brasilienses, onde a brasilidade predomina e vive em perfeita harmonia com outros ritmos como o Soul, Jazz, Disco e R&B para criar uma atmosfera descontraída, contando com apresentações de DJs da cena cultural da cidade.

Serviço

B Hotel – Térreo, Lobby Bar, Bar 16 e Jardim do B

SHN Q 5 BL J Lote L – Asa Norte, Brasília – DF, 70705-100

Funcionamento: Aberto todos os dias a partir das 17h para o público externo.

Jazz no B: quartas-feiras, às 18:30

Couvert artístico: R$25

Telefone para reservas: (61) 3962-2000

Som no B: de quinta a domingo, das 18h às 21h

Telefone para reservas: (61) 3962-2000

Instagram: @bhotelbrasilia

Site: https://bhotelbrasilia.com.br/