Aconchego, sabor e rodízio: duas dicas imperdíveis no Guará!

Apesar de comer fora ser um prazer por si só, parece que estamos sempre buscando um lugar que também nos faça sentir em casa. Por isso, as dicas a seguir são perfeitas para quem busca ambiente familiar e comida boa e barata

Há uma certa “magia” em restaurantes que conseguem nos fazer sentir em casa. Seja pela comida caseira, pelo ambiente acolhedor ou até pelo contato direto com os proprietários, encontrar um lugar onde se come bem e se paga o justo é a cereja no topo do bolo.

No Guará, dois tesouros que se encaixam perfeitamente nessa categoria: o recém-inaugurado Tio Xu e Tia Fá e o já tradicional Luzia Gastrô. Ambos oferecem um verdadeiro refúgio para aqueles que adoram uma experiência onde se pode comer à vontade!

Luzia Gastrô: O Refúgio da Segunda

As segundas-feiras costumam ser monótonas, até porque muitas casas sequer abrem nesse dia, mas este charmoso restaurante é um oásis no meio da semana para quem gosta de um ambiente charmoso e um amplo rodízio por apenas R$ 59,90. E quando dizemos “amplo”, queremos dizer que eles têm de tudo: pizzas, massas, risotos e petiscos.

Foto: Divulgação

Já falei e repito que, para quem tem filhos adolescentes, ou família grande com gostos variados, esse tipo de proposta é aposta certa. Não gosta de pizza? Vai de petisco! Não quer petiscar? Vai de risoto! Não tem como não achar algo que te agrade.

O ambiente do Luzia é realmente encantador, até porque ainda é raro locais com esse nível de charme no Guará. Destaque para o filé com gorgonzola e o atendimento super cortês e ágil.

Tio Xu e Tia Fá: a arte dos detalhes

O Tio Xu e Tia Fá é como uma joia recém-descoberta na QE 28 do Guará. Esta casa encantadora – que realmente lembra uma casa de amigos, mas super bem estruturada e acessível – abriu recentemente, trazendo para a região o seu já adorado almoço com sabor genuinamente caseiro e toque mineiro especial do Chef Anderson, o “Tio Xú”, que acumula 37 anos de experiência gastronômica. Sua simpatia é tão cativante quanto sua habilidade em criar pratos saborosos.

Foto: acervo pessoal

A comida de Xú e Fá já angariou fregueses fiéis na unidade de Águas Claras. No Guará, eles mantêm os clássicos de almoço, que incluem pratos à la carte como o Tropeirão do Mineirão, Picanha Grelhada, Costelinha, Bife Acebolado e seu famoso Parmegiana, tudo com muito tempero e zero “raio gourmetizador”.

O rodízio de pizzas e caldos aqui é uma experiência noturna, com o preço especial de apenas R$39,90 para os primeiros meses de inauguração. Nada de massa de fermentação lenta e referências italianas tradicionais, mas o que realmente surpreende são os detalhes: molho de tomate da casa com notas adocicadas, massa de pizza fina, mas com textura ideal, e o tempero que parece ter sido criado por alguém que entende o coração da comida caseira.

Cada ingrediente é escolhido com carinho, do pepperoni ao camarão refogado, e do tomate seco suculento ao atendimento cordial e eficiente. Tudo aqui tem uma preocupação genuína com o sabor e a qualidade, e é isso que faz do Tio Xu e Tia Fá um lugar para toda a família ser feliz.

Em resumo, se você está em busca de experiências gastronômicas que aqueçam o coração e o estômago, por preços muito justos, o Guará tem muito a oferecer com o Tio Xu e Tia Fá e o Luzia Gastrô. Prepare-se para uma jornada de sabores caseiros e momentos aconchegantes em meio a essas duas joias culinárias.

Foto: Divulgação

Serviços

Tio Xú e Tia Fá

Guará II QE 28 – Guará

Telefone: (61) 98138-2514

@tioxuetiafa.comidacaseira

Luzia Gastrô

Guará I QI 2 BL A – Guará

Telefone: (61) 99410-5397

Pedir: ifood.com.br

@luziagastro