VIVAM OS NOIVOS

VIVA OS NOIVOS!

Os noivos, a bela Maria Victória Salomão e Eugênio Carvalho Filho

O pioneiro Gilberto Salomão abriu as portas de sua residência para ser palco de uma noite memorável e muito especial. Reuniu personalidades da sociedade da Corte e de Salvador, na belíssima cerimônia e festa de noivado da neta, Maria Victória, com o empresário Eugênio Carvalho Filho. A cinematográfica decoração levou a assinatura da talentosa Valéria Leão Bittar, Orestes Blanco cuidou da caprichada cenografia e o saboroso buffet ficou a cargo do restaurante Bloco C. Quem abriu a programação musical foi a cantora Talíz, que soltou a voz em aplaudido show solo. Em seguida, os DJs DUMORERA e Lipe Napoli elevaram a temperatura da pista de dança, com os grandes sucessos musicais do momento. Agora o casal segue nos preparativos do casamento, que vai acontecer em 2023.

Cláudia e Márcio Salomão

Um lindo registro da querida e saudosa matriarca Maria Salomão

A noiva e seu avô, o pioneiro Gilberto Salomão

As irmãs, Maria Valentina e Maria Victória Salomão

Os pais do noivo, Eugênio Carvalho e Eliane, com os filhos, Paula, Eugênio e Eduarda