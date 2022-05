Saiba quem são os talentosos que estão confirmados na nova CasaCor Brasília

Na prestigiada sessão solene em homenagem aos 50 anos da Fundação Edson Queiroz, na Câmara dos Deputados, o senador Tasso Jereissati e o advogado Estenio Campelo

Gratidão e comemoração

Sérgio Donato, diretor da Revista Pepper Digital, festejou ontem mais um aniversário. Como sempre ele pede que o brinde seja dirigido a uma instituição de caridade. Neste ano a entidade escolhida foi a ABC PRODEIN, que fica na Estrutural e faz um trabalho maravilhoso. Quem quiser participar é só fazer um PIX para 61982123636.

Otimismo

Segundo estimativa do Sindicato do Comércio Varejista, as vendas de produtos para festas juninas no comércio do DF devem crescer até 18% contra 2% em 2021 e bem como uma queda de 43% em 2020. O presidente do Sindivarejista, Sebastião Abritta (foto), diz que a alta prevista para 2022 “deve-se ao avanço da vacinação que mudou o cenário econômico do país”.

ESTREIA

O escritório Relato Arquitetos está confirmado na nova edição da mostra CasaCor Brasília. Em parceria com a Natuzzi, os profissionais prometem um ambiente inspirador que evidencie a essência, a sensibilidade e a leveza que o mercado reconhece e aplaude. Na foto, os talentosos Léo Batisaco, Pedro Henrique Ferreira, Ana Karolina Magalhães e Roberta Denucci.

Noite de autógrafos

Às 19h, no TSE, acontece o lançamento do livro “Eleições e Democracia na Era Digital”. A obra conta com coordenação de Reynaldo Fonseca, ministro do STJ, Gabriel Fonseca, assessor especial da Presidência do Supremo, João Velloso, mestre em Direito, Paulo Gonet Branco, vice-procurador-geral Eleitoral, e Pedro Henrique de Moura Gonet Branco, acadêmico de Direito da UnB.

Estética de luxo

Com equipamentos de alta tecnologia, tratamentos faciais e corporais de última geração, a Lilly Estética abre as portas no Gilberto Salomão. Thiago Miranda assina o mailing do badalado coquetel, a partir das 15h.

Alto estilo

Com todo o requinte peculiar às comemorações que envolvem a família, Garibaldi Adriano Neto festejou seus 31 anos na belíssima mansão da mãe, Jacqueline Marie Campos de Oliveira Adriano, no condomínio fechado de alto padrão, o Alphaville Goiás.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Georgia Oliveira Adriano Batista, o aniversariante e a mãe deles, Jacqueline Marie

Atrações

Para entreter os 200 convidados da festa – a turma dos jovens amigos do anfitrião – foram contratadas bandas de sertanejo e pagode. O buffet internacional teve assinatura da Maison Florence e a exuberante decoração ficou a cargo de Caetano Interiores. Na foto acima de Luciana Lombardi, Georgia Oliveira Adriano Batista, o aniversariante e a mãe deles, Jacqueline Marie.

Encontros

Quem esteve em Goiás para visitar a irmã, psicóloga Elzi Nascimento, foi o ex-diretor de novelas da Globo, Wolf Maia. Estava acompanhado da sobrinha, a atriz Taís de Campos, que mora em Portugal. Aproveitou e fez incursão bucólica por sua fazenda Capela do Rio do Peixe, que fica no município de Pirenópolis, um pedaço do paraíso próximo a Serra dos Pireneus.