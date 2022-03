Páscoa feita com afeto

Amanda Brasil e Fabiani Christine se uniram para o lançamento da collab Experiências, linha exclusiva de mesa posta e decoração inspirada na Páscoa. As marcas Amanda Brasil Home e Remembear vão apresentar as belíssimas criações nesta quarta-feira das 16h às 20h, na QL 10 do Lago Sul. Na ocasião, a Vinalla, sob o comando de Gabriela Alcoforado, fará harmonização de vinhos e chocolates. Mailing by Thiago Miranda.

Crise de Identidade

Mensagem do Pastor Ricardo Espindola

Os porquês da vida nos perseguem. Queremos entender os meandros da nossa breve jornada. Mas precisamos antes responder algumas perguntas básicas. De onde vim? Para onde vou? Quem sou?

Filosofias à parte, tentamos explicar o mundo sem entender quem somos. O nosso passado nos forma no presente e aponta o que seremos no futuro. As grandes e profundas respostas do ser estão dentro do próprio peito.

A nossa identidade tem se perdido em meio a uma sociedade confusa e míope. Mas tudo pode mudar se nos descobrirmos filhos de Deus, abençoados e completos Nele. Que sua identidade venha do céu.

Museu do automóvel

Muito aplaudido o gesto do presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, de dar abrigo ao Museu do Automóvel. Ele cedeu um espaço adequado no Autódromo, sob administração do Banco, para acolher esta boa iniciativa de pioneiros do automobilismo da cidade.

Os brasilienses e turistas poderão apreciar carros que fizeram história não só na indústria nacional e estrangeira, como também no esporte e na política. Brasília agradece!

Acorda CBF

No rolar da bola nos gramados, as faltas estão sobrepujando o futebol e a arbitragem está sendo totalmente desrespeitada. O cartão vermelho ficou branco.

Preciosidades

Bruna Slaviero e Andrea Murad convidam para o lançamento da Andrea Murad Jewelry. O evento vai acontecer amanhã das 13h às 18h, na QL 10 do Lago Sul, com a presença da influencer Fhits, Denise Gebrim.

Posse

Às 19h, no Clube Naval, a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil empossa os membros de sua Diretoria – Triênio 2022/2024, presidida por Alfredo Cotait Neto.

Seja bem-vinda, Nina!

Marcela Oliveira e o advogado Ricardo Fenelon Jr. começam agora a escrever uma nova história no livro de suas vidas. Depois de nove meses de espera e enorme felicidade, nasceu a primeira herdeira do casal, Nina. Os avós, Mônica e o ex-presidente do Senado, Eunício Oliveira, Tuti e o médico Ricardo Fenelon estão em estado de graça, com a chegada da linda netinha.

Pele

Os mais requisitados dermatologistas de Goiás marcaram presença, em Boston, na reunião anual da Academia Americana de Dermatologia. Durante cinco dias da semana que passou, Adriana Rezende, Belinda Roriz, Alessandro Alarcão e Rossana Magalhães participaram de salões sobre novos produtos e equipamentos de ponta utilizados na delicada tarefa de preservar a beleza.

Passeio pela história

A empresária Míriam Gouveia esteve com as filhas, Renata e Paula Gouveia (foto), no Peru. Cumpriram excitante roteiro, incluindo exploração criteriosa de Machu Picchu, a cidade perdida dos povos Incas, uma das sete maravilhas do mundo e outros importantes sítios arqueológicos. Também se deliciaram com o ceviche, o celebrado prato da culinária peruana, nos mais badalados restaurantes de Lima, a capital.

No ranking

Goiás terá safra recorde de soja este ano e passa a ser o segundo maior exportador brasileiro do grão. A estimativa é a de que sejam colhidas 30 milhões de toneladas, um crescimento de espantosos 21,4% em comparação com o ciclo anterior. A performance se deve ao aumento da área cultivada. Os dados foram divulgados pelo Governo de Goiás, com levantamentos da Conab.

Malhação chique

Em pleno funcionamento no bairro Jardim Goiás, a academia cinco estrelas O2 Fitness, que conta com unidade em Brasília, está fazendo sucesso em Goiânia. Tem serviços de garçom, concierge, manobrista, café expresso e por aí vai. A bela Ana Pinheiro (foto) mantém a forma usufruindo das instalações luxuosas, dos equipamentos de ponta, sem falar nos ambientes ricamente decorados.