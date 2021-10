O primeiro dia de nossas vidas…

O amor de Anna Flávia Roriz e Átila Lins Filho roubou a cena

De tão imenso e generoso, o mais sublime dos sentimentos tomou conta da Catedral de Brasília, capturou cada olhar, emocionou e fez com que os convidados suspirassem na celebração, na hora do sim, do beijo, na troca de olhares e sorrisos, na saída da igreja, na sessão de fotos no majestoso hall de entrada da recepção no Cota Mil, na pista de dança e no palco, onde os noivos cantaram e dançaram ao som da Banda Eva e da dupla sertaneja Roni e Ricardo, que fizeram todo mundo sair do chão.

Naquela noite um sonho se tornava realidade e a promessa de serem felizes para sempre acontecia diante de todos, ao vivo e a cores, em perfeita harmonia com a maravilhosa arte de bem decorar de Valéria Leão, que ultrapassou os limites do imaginário, tendo César Serra como cerimonialista.

Quem desfrutou de cada momento ao lado de Anna Flávia e Átila sabe que o amor estava no ar, que a alegria, a felicidade e as melhores energias reinaram e abençoaram esta noite inesquecível!

Anna Flávia Roriz e Átila Lins Filho. Foto: Celso Jr. e Paulo Lima

Os novios com os pais. Foto: Celso Jr. e Paulo Lima