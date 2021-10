Novo recorde, Beach Tennis, novo romance e mais

Viagem no tempo

Parte de nossa angústia advém do desconhecido. Não conhecemos o futuro, não precisamos eventos nem acertamos previsões. Por mais que tentemos há uma bruma densa que separa o agora do amanhã.

Ah se soubéssemos o que o dia seguinte nos guarda, ou se soubéssemos as definições do próximo ano que impactarão os anos subsequentes! Sabemos como nossa história termina mas não quando. Certa feita o Cristo perguntou a uma mulher – ah se tu soubesses com quem fala!

Não nos importa saber o amanhã ou o que o futuro preparou, importa saber que pela fé temos Deus ao nosso lado, e o céu como maior aliado. Viajamos no tempo todo dia, nosso presente se move nessa linha temporal, mas que uma certeza prevaleça: a de que no nosso amanhã o Cristo está.

Mensagem do Pastor

Ricardo Espindola

Liana sabo ladeada por Teresa Fernandes e Adriano Lopes. Foto: César Rebouças

Ao som do violinista Paulo César, a sessão de autógrafos do livro “Histórias dos sabores que vivi”, da jornalista Liana Sabo, que marcou também o seu aniversário, contou com a presença de chefs, empresários e amigos. Os buffets Sweet Cake e Versá comandaram o coquetel harmonizado com espumante 1913 da Del Maipo, que teve apoio da Wine Consulting e decoração da Magia das Flores. A obra, da Boníssimo! Edições, está disponível para compra pelo link bonissimo.blog. Na prestigiada noite, a autora ladeada por Teresa Fernandes e Adriano Lopes

Foto de César Rebouças

Portal Normas

O Senado e a Câmara Federal lançaram um novo portal para facilitar a pesquisa da legislação brasileira pelo cidadão – o normas.leg.br. O serviço traz a compilação de diversas normas, incluindo a Constituição, o Código Civil e o Código de Processo Civil. Entre as novidades do portal, está a possibilidade de verificar as mudanças pelas quais passaram as leis ao longo dos anos.

Novo recorde

A nova safra brasileira de grãos deve apresentar uma recuperação no ano agrícola 2021/22. A estimativa é que o crescimento seja em torno de 14,2%, o que representa um acréscimo de 35,87 milhões de toneladas em relação ao volume obtido no ciclo anterior. Caso se confirme as previsões, a produção total deve ficar em 288,61 milhões de toneladas, atingindo um novo recorde para a agricultura nacional.

Beach Tennis

Movimenta a capital do país até o dia 17, um dos maiores torneios do calendário mundial e o principal das Américas: o ITF Sand Series Brasília’21. Realizado no Clube de Engenharia, o certame reúne os Top 10 do esporte, do Brasil e do exterior, no masculino e no feminino, num total de 200 profissionais, além de 400 amadores, atraindo 15 empresas e quatro entidades.

Novo romance

Raul Taunay

“Meu Brasil Angolano” é o livro do diplomata Raul Taunay escrito inteiramente em Luanda sitiada, onde apresenta por meio de uma nova visão, os aspectos e fenômenos socioculturais de uma sociedade consumida pela guerra e em busca de libertação. Na obra descreve as ingerências externas e um contexto político polarizado, que prejudicava o convívio harmonioso entre as povoações recém libertadas do colonialismo português.

Happy day

Recebem hoje cumprimentos pela passagem de seus aniversários a amiga Carmen Minuzzi, o cerimonialista César Serra e o advogado Reginaldo Oscar de Castro. Daqui seguem os nossos votos de muita saúde, sucesso e felicidade!