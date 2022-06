Coluna Lia Dinorah

MÉRITO

Em Nova Iorque, o empresário Leco Campos, com a homenageada pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, Luiza Helena Trajano (Magazine Luiza), onde recebeu o prestigiado título de Personalidade do Ano. A empresa Leco Tour foi a responsável por todo o receptivo da empresária e sua comitiva, que abrangeu 30 mulheres que fazem a diferença e participam do grupo Mulheres do Brasil.