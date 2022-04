MEMORÁVEL JANTAR MARROQUINO

Vinho italiano, recorde em exportação

Itália bate recorde de 7,11 bilhões de euros em exportação de vinho em 2021. Este resultado marca uma alta de + 12,4%, recuperando a queda de -2,2% registrada em 2020. A Europa absorve 60% das exportações em valor, com 4,28 bilhões de euros em 2021. Esse crescimento pode não durar muito devido a Guerra na Ucrânia. A Rússia tem um peso de 149 milhões de euros em exportações, sendo o 12º mercado de destino do vinho italiano no ano passado.

Crus intensos

A UGCB (União des Grands Crus de Bordeaux) apresentou a safra 2019, que acabou de ser engarrafada. A degustação exclusiva para profissionais teve lugar no centro Paris, no Carreau du Temple. O ano de 2019 foi marcado por um verão longo e tórrido, batendo o recorde histórico com uma temperatura de 41°C no final de julho. Apesar desse clima, os tintos de 2019 são intensos e com excelente potencial de envelhecimento. Destaque para o Margaux Château Brane-Cantenac, envelhecido 100% em barricas de carvalho novas o que resulta em taninos cremosos e saborosos.

Transmissão na Romanée-Conti

Aos 83 anos, Aubert de Villaine passa as rédeas da propriedade Romanée-Conti. O icônico enólogo entrega a cogestão da famosa propriedade ao sobrinho, Bertrand de Villaine, continuando o ciclo familiar baseado na troca entre gerações. Quando Aubert de Villaine ingressou nesse templo da Borgonha, em 1965, seu vinho não era conhecido. Meio século depois, o guardião sagrado e consagrado entrega a gestão da vinícola confiante de que em breve cada uma de suas garrafas serão vendidas a 50 mil euros.

Aprendendo vinho

Você sabia que observando o vinho numa taça inclinada a 40º, sob uma superfície branca, a tonalidade e intensidade da cor dão indícios preciosos sobre a idade, o uso de madeira e o tipo de uva? Todos os vinhos branco, tinto ou rosé ficam amarronzados com a idade ou com um defeito ligado a oxidação precoce. Vinhos mais dourados são provavelmente envelhecidos em carvalho. Pinot Noir e Merlot têm cor rubi, mas o Pinot Noir tem menos pigmentação que o Merlot. Já Valpolicella, Malbec, Syrah, Pinotage ou Cabernet Sauvignon têm cor púrpura escuras intensa. É por isso que a degustação começa pelos olhos!