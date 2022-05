Coluna Lia Dinorah para quarta (18): “Espaço Feeling” foi apresentado pela talentosa especialista máster em arquitetura e designer de interiores Eliene Lucindo

SANTUÁRIO

A bela e talentosa especialista master em arquitetura e designer de interiores Eliene Lucindo (foto) apresentou o “Espaço Feeling”, no lançamento da mostra Mainline. Moderno e sofisticado, o ambiente exclusivo é um santuário do bem-estar físico, emocional e afetivo. “O projeto foi pensado para receber, acolher, sentir e fazer sentido”, pontua.

Só poderosas

Em tarde elegante, as acionistas do Grupo Flamboyant, Alessandra, Emmanuele e Isadora Louza receberam convidadas especiais para celebrar a vida. O requintado almoço teve lugar no restaurante Jun Sakamoto, localizado no Polo Gastronômico do centro de compras. Lá estavam representantes de grifes famosas by Alexandre Birman, Empório Armani, Gucci, Hugo Boss, Louis Vuitton e LVMH, além de estreladas personalidades, como a bela Andressa Suíta (foto).

Bem na fita

O governador Ronaldo Caiado alcançou índice de 59,1 de aprovação em recente pesquisa realizada pelo Instituto Exata OP e divulgada nacionalmente, já que incluiu todos os chefes de Estado do país. Trata-se de um salto positivo de satisfação. Foram ouvidas em Goiás 600 pessoas, que responderam à pergunta: De maneira geral, você aprova ou desaprova o governo do seu estado? Motivo para arregaçar as mangas.



Alta gastronomia

Com proposta intimista, inspiração basca e um mix de culinárias, o chef Ian Baiocchi vai pilotar o Gutxi, restaurante pop-up da Casa Cor Goiás, que celebra 25 anos de realização na capital goiana. A maior mostra de decoração vai ocupar área anexa ao Flamboyant Shopping. O menu do espaço vai contemplar tapas, arrozes, pescados e carnes de caça, misturando a gastronomia da Espanha, Brasil e Portugal.

Excelência

O Instituto Carlos André vai reabilitar o tradicional Educandário Goiás, onde estudaram famosos como Henrique Meirelles e muitos outros. Sob a batuta do diretor do ICA, Carlos André, a unidade vai abrir cursos de redação, português, matemática e formação humana, seguindo o método finlandês de educação, simplesmente o melhor do mundo. A inauguração será no próximo dia 21.