Halloween dos Maschwitz e mais...

A lei da sementeira

Há dois pilares que regem essa lei. A primeira é que é uma lei universal, pois, independente da crença que se professa ou do que se apregoa é sempre possível semear.

A segunda é que ela é infalível, eis que, a semeadura não falha. Em outras palavras, todos podem semear com a certeza que suas ações não falharão. “Não adianta querer colher, se não estiver disposto a semear”.

“Isaac fez naquela terra sua semeadura e colheu naquele ano cem vezes o que semeou, pois o Senhor o abençoou”. (Gn 26.12)

Mensagem do Pastor Adriano Mendes

Cartas credenciais

O embaixador de Belarus, Sergey Lukashevich, apresentou-se ao secretário-geral das Relações Exteriores, embaixador Fernando Simas Magalhães. O país é importante fornecedor de fertilizantes para o agronegócio brasileiro, e a companhia aérea bielorrussa opera com aeronaves da Embraer. Em 2022, será comemorado o 30º aniversário das relações entre os dois países.

Vini d’Italia

Embaixador Francesco Azzarello

O embaixador Francesco Azzarello movimenta a Avenida das Nações na noite desta próxima quarta-feira, com o 3º Salão do Vinho Italiano no Brasil. Evento só para convidados.

Empreendedorismo

O Sebrae faz às 15h, o lançamento da Semana Global de Empreendedorismo 2021. A iniciativa é realizada no Brasil e em outros em outros 180 países, há quase 15 anos, com o objetivo de estimular e apoiar a prática do empreendedorismo por meio de cursos, palestras, oficinas, mentorias e outras atividades.

Chopin

Tendo como solista Pablo Rossi, o maestro Cláudio Cohen rege a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional amanhã, às 20h. Transmissão pelo YouTube.

Incentivos fiscais

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara Federal vai discutir no dia 10, às 11h, os resultados da política pública de incentivos fiscais. O deputado Vitor Lippi, que pediu a realização do debate, lembra que empresas do setor automotivo, que receberam durante anos aportes públicos por meio de desonerações de tributos federais, estão deixando o país.

Peccato

O Peccato Empório Bistrô estreou em charmoso endereço. Com uma culinária de alto padrão, já famoso por suas delícias “pecaminosas” e pela utilização de ingredientes artesanais em seus pratos criados pelo chef Gustavo Gracindo, abriu as portas na 115 Norte, em um espaço instagramável.

Lobby Stories

Jack Corrêa. Foto: Arquivo Pessoal

É o título do livro que o amigo Jack Corrêa autografa amanhã, das 18h às 21h, na Trattoria da Rosario. A obra relata a evolução da atividade neste momento em que a regulamentação do lobby no país volta ao debate.

Halloween dos Maschwitz

Adriana e Alfredo Maschwitz. Foto: Luciano Freire

Douglas Viana e Sara Rayssa. Foto: Luciano Freire

Dra. Gilcilene Chaer e o filho Felipe Khalil. Foto: Luciano Freire

Priscilla Moreira. Foto: Luciano Freire

Exibindo uma produção estonteante, a bela Adriana, ao lado do marido Alfredo Maschwitz, recebeu os amigos em sua residência numa mega Festa de Halloween. Os convidados ficaram arrepiados com o esmero em cada detalhe da decoração, tamanho o capricho. Noite das bruxas inesquecível!