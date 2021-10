Goiânia em dia

Com Ana Luiza Pinheiro

Correspondente da coluna em Goiânia

Vida longa

Pioneirismo e tradição marcam a história do Laboratório Núcleo, que completou 35 anos. Para celebrar, o casal de empresários e médicos, Syd de Oliveira Reis e Heloísa e seus filhos, os diretores e médicos, Syrion Mello de Oliveira e Thais M. de O. Arantes (foto) comandaram uma memorável noite no Teatro Goiânia, com apresentação da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás, sob a regência do maestro Andreyw Batista, e do Coral do Laboratório Núcleo. Acontecimento com o DNA goiano da empresa, que acompanha o ritmo do crescimento do Estado.

Antiques

Colecionadora de gosto refinado, Tânia Göller tem um antiquário com o seu nome em Porto Alegre, que vende peças para todo o Brasil – em Goiânia tem clientes especiais. Ela mesma faz a curadoria dos objetos, garimpados em mercados mundo afora. São porcelanas raras, lustres de cristal, tapetes persas e uma coleção singular de bonecas imperiais, que fazem brilhar os olhos dos que apreciam relíquias.

Bodas de cristal

Oftalmologista da lista dos que são referência em Goiás, Lívia Carla Bianchi tem viagem marcada para novembro com o marido, dentista Alessandro Bianchi, e os filhos, o primogênito Luigi e a pequena Laura. Vão desembarcar na paradisíaca Punta Cana, onde renovam, em família, os votos de 15 anos de uma união marcada pelo amor e cumplicidade.

Chuva de ouro

A chegada da primavera despertou a floração das acácias e revelou uma curiosidade: a capital do Estado de Goiás é a cidade que mais tem prevalência da espécie fora da Europa. De coloração amarelo intenso, as árvores se espalham em abundância pelos canteiros centrais das grandes avenidas e em todos os bairros. O espetáculo da natureza dura até dezembro.

Na contramão

Pouco mais de 24 horas depois de o presidente Jair Bolsonaro ter vetado a distribuição de absorventes a mulheres de baixa renda e estudantes, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, anunciou a pauta como medida de urgência em reunião com a secretaria de Economia. Segundo o governador, a falta da proteção pode criar espaço para evasão escolar por meninas adolescentes.