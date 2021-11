Confira a coluna Lia Dinorah desta sexta (19)

Empreendedorismo, vinhos de Portugal, lançamento de Gin, conexão França e muito mais na coluna de hoje. Confira!

Solidariedade: um caminho para a paz

A Paz desarmada jamais resultará apenas dos acordos políticos; todavia, igualmente, de uma profunda sublimação do espírito religioso. Como grandes feitos muitas vezes têm suas raízes em iniciativas simples, mas práticas e verdadeiras – de gente que, com toda a coragem, partiu da teoria para a ação, utilizando a força da autoridade de seus atos universalmente reconhecidos -, valhamo-nos deste ensinamento de Abraão Lincoln (1809-1865): “Quando pratico o Bem, sinto-me bem; quando pratico o mal, sinto-me mal. Eis a minha religião”. Ora, ninguém nunca poderá chamar o velho Abe de incréu.

Mensagem de José de Paiva Netto, jornalista, radialista, escritor e diretor-presidente da LBV

Experiência única

Uma grande novidade acaba de chegar na capital: o Gin Trevo Raro, criado pelas amigas, as paulistas Thaís Freitas e Jeane Resende, e a mineira Flávia Amorim (no centro da foto), que adotaram Brasília como cidade do coração. A bebida, preparada com o DNA da cana-de-açúcar, será lançada em badalado evento no Imperador Hall, às 20h.

Thais Freitas, Flavia Amorim e Jeane Resende. Foto: Divulgação

Wrilene e Limongi

Com o carinho das filhas, netos e genros, Wrilene e Vicente Limongi Netto celebram amanhã suas Bodas de Ouro. No domingo, mais alegrias para o casal, quando Limongi completa 77 anos de idade. Com saúde, altivo, perseverante, amando a família, os amigos e feliz pelas luzes de Deus!

Wrilene e Vicente Limongi Netto

Mérito

Reconhecida nacionalmente por sua trajetória como empreendedora e investidora-anjo no Brasil, Camila Farani será homenageada às 9h, pela Câmara Federal, em sessão solene comemorativa ao Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, celebrado nesta sexta-feira. Ela foi eleita pela Bloomberg Línea uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina em 2021, e a única mulher a ser reconhecida como melhor Investidora-Anjo no Startup Awards em 2016 e 2018.

Camila Farani

Vinhos de Portugal

Embaixador de Portugal, Luís Faro Ramos e Domingos Meirelles (foto), um dos organizadores do Vinhos de Portugal, evento na etapa Brasília que movimentou o Windsor Plaza. Agora segue para Goiânia e BH.

Embaixador de Portugal, Luís Faro Ramos e Domingos Meirelles

Conexão França

Com Raice Cabral – Correspondente da coluna na França

@mytastytravel

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Destino gastronômico

Rouen ganha o selo “cidade criativa e gastronômica” da Unesco. A cidadezinha medieval da Normandia torna-se assim o único lugar na França a fazer parte da seleta rede de 295 cidades, em cerca de 90 países, reconhecidas pela criatividade no setor gastronômico. Voilà um ótimo destino de férias: além de cultural e gourmet, Rouen tem políticas concretas de resposta aos o bjetivos da Unesco que incluem igualdade de gênero no setor de hotéis e restaurantes, educação para “comer-bem”, cooperação Norte-Sul e promoção de atores da gastronomia local.

Foto: Raice Cabral-Lesellier

Treasury em Bordeaux

A Treasury Wine Estates, que possui entre outras a famosa Penfolds, acaba de adquirir três propriedades em Bordeaux, no Médoc. O Cru Bourgeois Exceptionnel Château Belle-Vue (14,99 ha), Château Gironville (5,23 ha), Château Bolaire (7 ha) e a marca Petit Verdot by BV pertencem agora ao grupo australiano. A conquista de Bordeaux pela Treasury Wine Estates teve início em 2019 com a aquisição do Château Cambon La Pelouse e faz parte da estratégia de crescimento global do grupo, também presente nos Estados Unidos.

70 anos do Beaujolais Nouveau

Como todos os anos, na terceira quinta-feira do mês, o Beaujolais Nouveau chega às mesas de vários países ao redor do mundo. Cerca de 40 milhões de garrafas são vendidas a cada ano. Os japoneses são os que mais apreciam este vinho frutado feito a partir da uva Gamay, seguidos dos americanos e alemães. Esses são os três principais importadores do néctar do francês. Neste ano é festejado o 70º aniversário da chegada oficial do Beaujolais Nouveau. A date representa o fim da guerra, em 13 de novembro de 1951, a França aboliu a lei que fixava a date de venda dos vinhos para controlar o reabastecimento de vinhos para os exércitos. A guerra acabou e Beaujolais Nouveau chegou para ficar.

As receitas de Escoffier

A plataforma online da Biblioteca Nacional Francesa, Gallica, dá água na boca… Dentro das comemorações do 175º aniversário do chef francês Auguste Escoffier, está disponível para o grande publico a digitalização das receitas do pai da cozinha moderna. Dentre as receitas mais conhecidas está “fraises à la Sarah Bernhardt”, em homanagem a atriz, mas também os menus servidos no prestigioso Carlton em Londres no início do século XX. O Museu Escoffier de Arte Culinária disponibilizou esses cadernos de receitas, de grande valor patrimonial, à Gallica quem podem ser lidos no site www.gallica.bnf.fr/.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE