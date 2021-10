Conexão França

Com Raice Cabral

Correspondente da coluna na França

Sem tempo para morrer

Em comemoração aos mais de 40 anos de parceria com James Bond, a Champagne Bollinger lança uma edição limitada, destinada ao mercado internacional, reunindo todos os ícones do lendário agente secreto britânico.

A cuvée 007 vem numa caixa com a silhueta de James Bond ao lado de seu Aston Martin DB5. O célebre fotógrafo Greg Williams (que trabalhou em filmes e comerciais de Bond), assina a campanha da Special Cuvée 007 Limited Edition, apresentando seu estilo cinematográfico que também aparece na campanha do filme No Time To Die.

Bond & Bollinger, histoire d’amour

A Maison Bollinger é uma das mais fiéis parceiras de James Bond, a colaboração lendária começou com a referência do Champagne no livro Diamonds Are Eternal, de Ian Fleming, pai de Bond, publicado em 1956. No cinema, Bollinger apareceu pela primeira vez em Live and Let Die, em 1973.

Isso graças ao encontro entre Albert R. “Cubby” Broccoli, um dos produtores da saga, e Christian Bizot, então Diretor Executivo da Maison Bollinger. Foi em 1979, com o lançamento de Moonraker, que Bollinger se tornou o champanhe oficial do 007. A parceria perdura até hoje e se tornou uma parte importante do legado de ambas as marcas.

Anuga

Começa hoje, em Colônia, na Alemanha, e vai até a próxima quarta-feira, a maior feira de alimentos e bebidas do mundo. A Anuga é um evento bianual e a edição de 2019 contou com 7.590 expositores de 106 países, e mais de 170.000 visitantes provenientes de 201 países. A expetativa é grande para a edição 2022 no setor do agronegócio mundial, especialmente após a pandemia da Covid.

Brazilian Beef

Participação do Brasil na Anuga visa enfatizar o projeto Brazilian Beef que conta com dois estandes integrados no pavilhão de exposições. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) imaginaram para o evento a Rota da Carne Sustentável.

Será em uma área de 231 metros quadrados onde serão divulgadas para os visitantes as ações, os compromissos e as metas de sustentabilidade da pecuária brasileira.