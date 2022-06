Coluna Lia Dinorah

No belíssimo casamento de Nathália Zamith e Pedro Frade Pimenta da Veiga, o pioneiro Afrânio Rodrigues da Cunha e as lindas netas, Ana Sofia e Estela

Cultura e gastronomia Este é o novo projeto do restaurante Almería, no Clube de Golfe. O Sarau Almería acontece todas as quartas, das 19h30 às 22h30, com curadoria do maestro Thiago Francis. A ideia é valorizar os artistas da cena cultural do DF, e a atração de hoje é a harpista Millena Brito (foto).

Acontecimento

Adriana Forti orquestrou festa de aniversário para o marido, empresário José Eduardo Pena, no melhor dos estilos. Alessandro Gemus se encarregou da decoração com pegada psicodélica, enquanto o DJ Gui Ramalho deu o tom da noite, que teve também sessão de jazz com Rogério Midlej. Tudo impecável: buffet da chef Fabrina, do Balaio Gourmet, mesa de bolo e doces da Richesse Confeitaria e elaborada harmonização de vinhos feita pelo sommelier Murillo, da Reserva 35.

Bastidores

Relação delicada entre a jornalista Silvye Alves e a primeira-dama de Goiânia, Telma Cruz. As duas são pré-candidatas a deputada e disputam o apoio de um poderoso segmento: a Igreja Universal do Reino de Deus, onde o marido de Telma, prefeito Rogério Cruz, foi pastor e braço da TV Record, onde Silvye fez fama e conquistou visibilidade para pleitear carreira no mundo da política. Quem vai levar a melhor, só as urnas vão dizer.

Perfil

O artista plástico Dalmo Antônio trabalha com foco no retrato da realidade. Adepto do figurativismo -expressão artística que tem como meta reproduzir objetos do cotidiano – é mestre nos retratos bem acabados, realizados em diferentes técnicas. Reproduz com fidelidade e riqueza de detalhes utilizando inclusive giz. Dalmo tem lista de clientes à espera de serem por ele retratados.