Coluna Lia Dinorah

Na coluna de hoje: Alianças e conchavos, cultura, comédia, conexão Goiânia e mais

Alianças e Conchavos

Ninguém caminha só. Seja no amor ou na política, a necessidade de apoio e de aprovação nos faz buscar em outros a complementação do que achamos faltar em nós e em nossos projetos. Em tempos de alianças e alinhavos, vemos o inusitado, o impensável e o improvável.

E muitos desses conchavos terminam em fracassos retumbantes. Há, porém, um outro nível de aliança. Quando entendemos que o Céu é o nosso maior aliado, simplesmente nos tornamos imbatíveis. Faça a escolha certa e aposte naquele que sempre vence.

Mensagem do Pastor

Ricardo Espindola

Diplomáticas

Hadil Fontes da Rocha Vianna

Hadil Fontes da Rocha Vianna deixa a nossa representação em Varsóvia para assumir o consulado-geral em Milão.

Pedro Miguel da Costa e Silva será chefe da missão do Brasil junto à União Europeia, em Bruxelas.

André Luiz Azevedo dos Santos vai exercer o cargo de embaixador na Síria.

Para comandar a nossa Embaixada na Bélgica e, cumulativamente, no Grão-Ducado de Luxemburgo, segue João Mendes Pereira.

Já está de malas prontas para servir em nossa embaixada na Finlândia, o diplomata Luís Antonio Balduino Carneiro.

Casa Breton

.Anette Rivkind e o arquiteto Thales Zago. Foto: Ludmila Lanna

Anette Rivkind e o arquiteto Thales Zago receberam convidados para coquetel de abertura do espaço Casa Breton, assinado por Zago, na CasaCor Brasília. O ambiente explora as essências de uma casa de campo em uma surpreendente releitura contemporânea, repleta de beleza e aconchego

Cultura

O Sesc-DF realiza a 24ª edição da Mostra Nacional Sonora Brasil, às 20h, com a temática Líricas Femininas – a presença da mulher na música brasileira. Com transmissão pelo canal do Youtube, a exposição apresentará os grupos Choro Prosa, Tamá Freire e Bumba Meu boi.

Formação em moda

Verônica Goulart

Verônica Goulart acaba de abrir a Escola Moda Brasil. Após mais de cinco anos à frente do departamento de moda do Senac em Brasília, Verônica reuniu um time de profissionais de excelência para lançar cursos de formação inicial e continuada, com aulas online e em tempo real, para quem quer trabalhar e empreender no segmento. Entre as disciplinas estão Gestão de Carreira para Consultores de Estilo e Fashion Law Aplicado à Negócios de Moda, inéditas no setor. O endereço é escolamodabrasil.com.br.

Coletiva de imprensa

Amanhã, das 12h30 às 14h30, o Brasília Shopping organiza um almoço especial no Coco Bambu para apresentar sua Campanha de Natal e falar das novidades para esta data tão especial.

Comédia

“Os Melhores do Mundo” está de volta com um dos mais assistidos espetáculos do país: Hermanoteu na Terra de Godah. A apresentação acontece no dia 7, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, às 18h30 e às 20h30. Os ingressos podem ser adquiridos através do site ou aplicativo Sympla www.sympla.com.br.

Conexão Goiânia

Com Ana Luiza Pinheiro, direto de Goiânia

Refúgio

A bela empresária Eleusa e seu marido, advogado Léo Barreto, ex-presidente do Country em sua época mais efervescente e braço direito do ex-prefeito de Goiânia, Índio do Brasil Artiaga, vivem numa bela propriedade, no bucólico Setor Sul, em Goiânia. A casa, numa das charmosas pracinhas do mais tradicional bairro da capital, ostenta coleções de obras de arte e antiguidades. Sem falar na biblioteca, pois Barreto é conhecido como um homem de apuradíssima cultura.

A bela empresária Eleusa e seu marido, advogado Léo Barreto

Bodas

Valter Mendonça e Fábia – ele próspero empresário e ela advogada – cumpriram delicioso roteiro em comemoração aos 34 anos de casados. Começaram pela histórica Pirenópolis e depois desembarcaram no Rio de Janeiro. Na cidade Maravilhosa, revisitaram os pontos turísticos obrigatórios e os mais novos, como o Museu do Amanhã. E é claro que houve também périplo pelos restaurantes estrelados da capital carioca.

Reencontro

Vânia Prata Girão foi visitar a filha, psicóloga Virgínia Girão Pereira Camilo, na cidade de Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, onde reside com o marido, conceituado advogado especialista em agronegócio, professor da Universidade La Salle, Rannier Felipe Camilo, e os netos Isaac, Ana Levi e David. Vânia, que tem admirável histórico de ações na área social em Goiás, retorna em breve para cuidar dos preparativos do Natal em família.

Só portugueses

A capital de Goiás está na rota do projeto Roadshow 2021 Vinho de Portugal. O evento será no Castro’s Park Hotel, no dia 19, quando mais de 150 rótulos poderão ser degustados, todos com as peculiaridades que o país irmão oferece. Vai contar com a presença de produtores de renome, do palestrante José Luís Pinheiro e de até um Wine Game para os participantes, que terão de identificar aromas e uvas.

Alto estilo

Brindando com champanhe no final de tarde nos domínios do lendário Copacabana Palace, a linda Luciana e o advogado e pecuarista Benitez Brandão Calil festejaram a nova idade dele. O menu de atividades do casal incluiu também almoço no badalado Aprazível, restaurante de vista incrível e preferido das celebridades. De volta a Goiás, Benitez dá continuidade aos negócios em sua propriedade rural onde curtiu o feriado.