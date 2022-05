Coluna Lia Dinorah para segunda (16)

Maior patamar já…

Após atingir em 2021 o nível recorde histórico de US$ (FOB) 7,478 bilhões na corrente de comércio, ou seja, a soma entre exportações e importações, Brasil e Canadá já dão sinais de que o processo de expansão dos negócios entre os dois países deverá continuar em 2022, relevam dados de estudo elaborado pela CCBC.

…visto na última década

No primeiro trimestre de 2022, a corrente de comércio entre os dois países saltou expressivos 36,58%, de US$ (FOB) 1,39 bilhão para US$ (FOB) 1,9 bilhão. O saldo comercial foi positivo para o Brasil, em US$ 385,6 milhões. É a primeira vez que a corrente comercial entre Brasil e Canadá chega a esse patamar nos últimos 10 anos.

