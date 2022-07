Coluna Lia Dinorah

Eliane Martins, Carol Valença, Moema Leão e Sheila de Podestá Juliana Castro Maria Araujo Ney Lima e Walléria Teixeira – Fotos de César Rebouças

Pacote social

O Senado aprovou a PEC que estabelece um estado de emergência no país para viabilizar a criação de um voucher temporário de R$ 1 mil para caminhoneiros autônomos e um benefício para taxistas. O texto também amplia até o final do ano o Auxílio Brasil e o Vale-gás.

Espetáculo

Paulinho da Viola, um dos grandes nomes da MPB, chega à capital com o show “Paulinho da Viola & Família”. Ele completa 80 anos e como parte das celebrações, sobe ao palco com os filhos João Rabello e Beatriz Rabello, no dia 6 de agosto, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.