Coluna Lia Dinorah

Chuva de arroz Em bela cerimônia às 15h30, na Pousada Bahia Bonita, em Trancoso, a bonita Janaína Rolemberg e Pedro Maciel trocam alianças amanhã. Ela é herdeira de Tereza Cristina e Luiz Felipe Prado Fraga, e o noivo, de Mônica e do advogado José Alberto Couto Maciel.

Encontro internacional

O presidente do TST, ministro Emmanoel Pereira, recebeu a visita de juristas estrangeiros que participaram do “Seminário Internacional Brasil-União Europeia – Intercâmbio de experiências em e-Justice”, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. O encontro proporcionou uma troca de informações sobre os sistemas judiciários do Brasil, da Alemanha e da Áustria. Na foto, o anfitrião ladeado pelo professor de Legislação Europeia da Universidade de Viena, Erich Schweighofer e pelo magistrado Gero Meinen.

Arte e cultura

Amanhã, tem inauguração de três novas exposições individuais na Galeria Karla Osorio. “Hiatus”, de Graziela Guardino, com curadoria de Carollina Lauriano, “Memória dos Rios: Lugares Sagrados”, com trabalhos de Rômulo Andrade e “O Avesso do Ocaso”, mostrando obras de Álvaro de Santana.

Um instante, Maestro!

“Senhor TV – A vida com meu pai, Flavio Cavalcanti” é a obra que será lançada no próximo dia 7, das 18h30 às 21h30, na Livraria da Travessa, no Casapark. O livro é de autoria do amigo Flavio Cavalcanti Jr.

Expansão

O Brechó Peça Rara vai inaugurar neste sábado, a segunda filial de Águas Claras. Esta será a 45° loja da rede e contará, além do vestuário feminino, masculino e infantil, com um setor pet e itens de decoração para casa.

Cheval Blanc se expende

O Château Cheval Blanc (LVMH) em Saint-Émilion acaba de se expandir com a compra de 11 hectares da propriedade vizinha, La Tour du Pin Figeac, que até então pertencia à família Giraud-Bélivier. Quem deu o furo foi o site Anthocyanins. Esta compra fecha um ciclo de expansão que iniciou em 2006 com a aquisição de 6,5 ha de La Tour du Pin Figeac-Moueix por 6 milhões de euros. Até o século XIX, La Tour du Pin Figeac e La Tour du Pin Figeac-Moueix faziam parte de uma única propriedade; mais tarde foi dividido nessas duas unidades que pertenceram à família Bélivier e depois à Giraud-Bélivier por 100 anos. O valor desta última aquisição não foi revelado.

Joseph Phelps Vineyards

Outro ícone do vinho de Napa está mudando de proprietário. LVMH Moët Hennessy (LVMH) assinou acordo de compra da Joseph Phelps Vineyards. Este inclui a marca, adega e o inventário, bem como 500 acres de vinhas em Napa Valley e Sonoma County. A Phelps produz aproximadamente 60.000 caixas de vinho anualmente. O preço de compra não foi divulgado.

Fraude

FBI desmantela esquema fraudulento de investimento em vinho e uísque de US$ 13 milhões. O cidadão britânico, Casey Alexander, preso em junho, é acusado de planejar uma fraude que enganou mais de 150 vítimas, a maioria idosos nos EUA, por meio de promessas de grandes retornos sobre investimentos em vinhos e uísques raros.

Novo Eldorado

Segundo a Wine Intelligence, a Coreia do Sul é um dos raros países onde o consumo do vinho está em crescimento. Isso graças às “tendências sociais, mudanças de hábitos durante o Covid e atitudes mais saudáveis ​​da geração do milênio”. Embora o vinho seja ainda um produto de nicho em comparação com categorias tradicionais de álcool, como soju (destilado feito tradicionalmente a base de arroz) e cerveja, a bebida obteve crescimento anual de 16%, assim com os espumantes que apresentaram um crescimento de 15% nos últimos cinco anos, de acordo com dados do IWSR.