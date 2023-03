Coluna Lia Dinorah

RÓTULOS

Somos uma máquina complexa. Nascemos com um HD formatado. A questão é que ao longo da caminhada vamos recebendo novos dados e informações que nos completam a identidade. Junto a isso recebemos dados que não são nem saudáveis nem positivos. Terminamos adotando rótulos que muitas vezes distorcem a visão acerca de nós mesmos. Quem somos interessa a nós. Mas a vida nos rotula de várias coisas. Não somos conhecidos pela nossa essência, mas sim pela etiqueta que nos envolve. A Bíblia diz que somos a ”imagem e semelhança de Deus”, e que “Ele nos formou de modo assombrosamente maravilhoso”. Que entendamos isso e retiremos qualquer etiqueta, ou pecha que venham nos rotular, e que possamos assumir a nossa identidade em sua essência – somos filhos de Deus e isso basta.

Mensagem do Pastor Ricardo Espindola

Progresso entre as nações

Nesta noite, as Frentes Parlamentares Brasil-China e BRICS do Congresso Nacional serão relançadas em evento no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, a partir das 19h. A cerimônia ocorre dias antes da missão do presidente Lula ao gigante asiático, prevista para o final do mês.

Novo dirigente

Com a presença do presidente Lula, toma posse nesta quinta-feira, às 10h, o novo diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri.

Atrair investimentos

O ex-ministro Paulo Guedes participa hoje de uma reunião no setor público, em torno do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Guedes levará representantes de 20 empresas alemãs para discutir possibilidades de investimentos no Estado. O ex-ministro da Economia organizou o encontro voluntariamente, e disse que está disposto a levar investidores a outros Estados “se os governadores pedirem”.

Reforma…

O grupo de trabalho sobre a Reforma Tributária promove duas audiências públicas nesta semana para tratar do diagnóstico do atual sistema e para conhecer as melhores práticas internacionais. O primeiro debate, sobre o modelo vigente, ocorre hoje e contará com as presenças do ex-ministro da Fazenda Mailson da Nóbrega e do consultor do Banco Mundial Eduardo Fleury.

…Tributária

Nesta quinta-feira, será a vez de o grupo discutir boas práticas tributárias adotadas mundo afora. Serão ouvidos especialistas como Ricardo Varsano, do FMI, e Francisco Gallardo, conselheiro de Finanças da Embaixada da Espanha.