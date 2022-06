Coluna Lia Dinorah

PIA BATISMAL

Em cerimônia oficiada pelo Padre José Francisco Poletto, na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Anna Flávia e Átila Lins Filho, batizaram o herdeiro Átila Neto. Após a celebração religiosa, a família se reuniu em almoço na casa dos avós maternos, Andréa e Rodrigo Roriz.

Reunião

Amanhã, às 10h, no Espaço Itaú de Cinema do CasaPark, tem brunch e reunião operacional com patrocinadores e apoiadores da CasaCor Brasília.

Pé na areia

Começa neste fim de semana o Na Praia, depois de um hiato de três anos por conta da pandemia. Cheio de saudade, o projeto retoma no próximo sábado e segue até 11 de setembro, com uma grande novidade: um novo endereço, agora no Setor de Clubes Sul, entre a Agepol e o Centrejufe.

Medalha

Destino de turistas locais e de todo o mundo, o Hot Park de Caldas Novas foi eleito pelo Tripadvisor Travelers Choice 2022 como um dos dez melhores parques de diversões do mundo – pertinho da Disney. A votação é feita pelos viajantes de todo o planeta e considera a qualidade das atrações, passeios e experiências dentro dos domínios da reserva de água quente natural, que colocou o Estado de Goiás no mapa dos mais procurados spots turísticos.

Multifacetado

O brilhante ator Eduardo Martini vai estar em cartaz na capital goiana com “Simplesmente Clô”, monólogo escrito pelo jornalista e dramaturgo Bruno Cavalcanti, sobre a vida e a obra do estilista e apresentador Clodovil Hernandes, morto em 2009. O espetáculo, sucesso de público por onde já passou, será apresentado dia 14 de julho no Teatro Goiânia. A peça é um completo inventário sobre a vida e as criações de Clodovil, que também foi deputado federal atuante em Brasília.