Coluna Lia Dinorah

DAR IMPORTÂNCIA AO QUE É DE VERDADEIRA IMPORTÂNCIA

As coisas sem importância assaltam as nossas emoções, roubam o nosso tempo e nos impede de viver propósitos deixando de aproveitar o que importa. Devemos ter uma real percepção do tempo, das pessoas e das circunstâncias ao nosso redor, e o cuidado com coisas fúteis. Quando assim não o fazemos deixamos de viver o presente e, por conseguinte, perdemos a motivação para avançar.

O que mais estamos vendo são pessoas que gastam seu tempo com aquilo que não tem importância. Estão sendo roubadas, paralisadas tornando-se inertes sem nenhuma capacidade para produzir. Se você olhar ao seu redor perceberá que existem coisas maravilhosas na sua vida e família para devotar tempo e energia.

“Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus”. ( Fp 3.13;14)

Mensagem do Pastor Adriano Mendes



Dia Internacional da Mulher

Ana Paula Ávila e Katia Cubel convidam para um brunch nesta terça-feira, na Confraria Studio, na QI 05 do Lago Sul. O evento será em homenagem a presidente do Instituto Mulheres Solidárias, Ana Karin Andrade.