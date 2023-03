Coluna Lia Dinorah

BODAS

A bonita e talentosa médica Larissa Pacheco, pronta para celebrar suas Bodas de Aço – 11 anos de feliz união -, com o marido ortopedista Victor Pacheco.

Em primeira mão

Mais um novo modelo de negócio do Fujioka será apresentado em jantar na capital do país. O evento vai acontecer no dia 8, das 19h30 às 22h, no Rooftop do Santé Lago.

Chapada Week

Entre os dias 8 e 19, mais de 70 estabelecimentos de cinco municípios da Chapada dos Veadeiros – São João d’ Aliança, Alto Paraíso e São Jorge, Colinas, Teresina de Goiás e Cavalcante – vão receber o Chapada Week. O festival reúne dezenas de locais de gastronomia, hospedagem, turismo e entretenimento com ofertas de 10% a 50%.

Pago com cartão

A Receita Federal implementou um projeto-piloto que permite que contribuintes paguem alguns tipos de débitos emitidos pelo Darf utilizando o cartão de crédito. Neste primeiro momento, apenas débitos de até R$ 15 mil poderão ser pagos com cartões Visa, Mastercard e Elo. O contribuinte poderá acompanhar o pagamento e seu comprovante por e-mail e pelo Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte.

Endividamento

Serasa divulgou os dados de brasileiros inadimplentes em janeiro. O ano começou com 70 milhões de inadimplência, o maior índice já registrado pela instituição desde sua fundação, em 1968. No início da pandemia, em 2020 o número era de 60 milhões.

ENERGIA DO FUTURO

Azarias Lemos, CEO da LEDClass, especialista em projetos de alta eficiência energética com foco em iluminação LED e energia solar fotovoltaica para o mercado corporativo, sediada em Campinas/SP, atende o mercado nacional.

Em casa

Acostumado a dar a volta ao mundo e desfrutar das belas paisagens, o empresário do ramo da hotelaria e viajante contumaz, Luciano Carneiro, escolheu Goiânia para festejar o seu aniversário. A comemoração foi em jantar sofisticado organizado por sua irmã, a delicada Gyovana, no apartamento dela no alto do Setor Bueno. Festa com muitos brindes ao lado de suas caras-metades: a empresária da moda, Cida Lobo, de quem Luciano está noivo, e o advogado Luiz Alberto Jungmann, marido de Gyovana.

Páginas

Economista, filósofo e empresário, Paulo Kogos, que também é ativista político de primeira linha, lança, no dia 2, o livro O Mínimo sobre Anarcocapitalismo. Será durante uma noite de autógrafos com coquetel na Livraria Drummond. O escritor é filho da famosa dermatologista Ligia Kogos e do não menos requisitado ginecologista Waldemar.

Chega de saudade

Iara Pinheiro Marinho, que coleciona experiências mundo afora e fala diversas línguas, está em Goiânia visitando a família. Ela trabalha como médica em Buenos Aires, onde se formou. Na Argentina, Iara também se dedica aos programas de enogastronomia, assunto pelo qual é apaixonada.

EM ALTO ESTILO

Ana Paula de Guadalupe, dona de currículo estrelado – procuradora do estado de Goiás, presidente da comissão de advocacia pública da OAB, entre outros – passou temporada nos EUA com o filho, top chef Junior Lacroix (foto). Entre os spots visitados, NY, Las Vegas e algumas cidades da Califórnia e Flórida. Em Miami, para cumprir o ritual do quanto mais chique melhor, almoçaram na Maison Gianni Versace.