Coluna Lia Dinorah

ELIAS teve medo

Elias, considerado um dos maiores profetas do antigo testamento exerceu o seu ministério no reino do norte em um tempo muito difícil. Ainda que carregasse virtudes como a coragem e a intrepidez, Elias se deparou com momentos em que sentiu medo ao enfrentar o Rei Acabe e sua maligna esposa Jesabel. Numa de suas conquistas vemos que venceu um desafio contra 850 profetas vindo todos eles a vergonha no Monte Carmelo.

Elias era um instrumento por meio do qual a Glória de Deus fluía. Mas também é a prova que não existem super homens ou homens perfeitos. Ele conseguiu descer do monte da exaltação para o vale do desânimo em uma grande velocidade. Estava com medo de um inimigo vencido (Jesabel) e ao fugir para o deserto pede a morte. Todos nós temos medos, porém devemos ter cuidado para que eles não se tornem nossos senhores e nos faça sucumbir.

Eis aonde mora o perigo. Ali, um anjo vai até Elias debaixo de um zimbro e dá a ele pão e água, renovando suas forças e o fazendo seguir firme. Medos não irão te destruir se você deixar Deus te ajudar a vencer. Não permita que o medo te domine, tenha FÉ.

Mensagem do Pastor Adriano Mendes

Recorde histórico…

As exportações do agronegócio atingiram US$ 10,23 bilhões em janeiro deste ano, alta de 16,5% em relação ao mesmo mês do ano passado. De acordo com a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária, é o primeiro ano em que o montante das exportações do setor ultrapassa os US$ 10 bilhões em janeiro. …de exportações

As vendas externas do agro representaram 44,4% da quantia total exportada pelo Brasil. Valor das vendas externas do setor no primeiro mês do novo governo é recorde de toda a série histórica para os meses de janeiro.

Independentes…

As operadoras independentes de petróleo e gás vão investir US$ 10 bilhões até 2027, aumentando a produção dos seus ativos, que devem atingir o pico de 485 mil barris por dia em cinco anos. Amanhã, o secretário executivo ABPIP, Anabal Santos Jr. (foto), vai apresentar os projetos de revitalização de campos maduros e seus impactos em royalties, impostos e geração de empregos e renda, no evento Semana Independente. Desta terça a 3 de março, o congresso online vai discutir a relevância do mercado independente brasileiro pelo olhar de quem investe, regula e aplica os recursos obtidos. …no foco

Que haja também uma abertura no mesmo modal no G.L.P – Gás Liquefeito de Petróleo (gás de cozinha), tendo no Brasil há anos um dos maiores cartéis do mundo. Que novos entrantes, brasileiros e ou multinacionais, tenham motivação para entrar no país para aumentar a competição e diminuir o preço do gás, ajudando assim o presidente Lula a cumprir a sua promessa de campanha. Para isso se faz necessário revisar o código de regulamentação do setor (ANP) criado no governo FHC.

Uma joia escondida no Cantão

Apenas 10 minutos da famosa Feira de Cantão pode te proporcionar uma longa viagem no tempo. No antigo porto de Huangpu, no distrito de Haizhu, a história desta magnífica cidade ainda está viva. A vila adjacente de Huangpu tem uma história de 1600 anos e tornou-se próspera como parte da “Rota da Seda Marítima”. Há um grande número de salões ancestrais, academias antigas, monumentos e relíquias culturais, como uma das mais seculares universidades de navegação da China. Cantão foi a porta de entrada da China para o mundo e você poderá ver, pisar e tocar neste épico porto. É um ótimo local para entender a história da cidade, bem como do comércio internacional e do intercâmbio cultural do país.

Colecionadores asiáticos

Nos últimos anos, a atenção para os compradores “millennials” se tornou regra e os jovens colecionadores asiáticos são um importante impulsor para o crescimento do mercado de arte. Com uma preferência estética por obras de arte ricas em cores e desenhos animados, as empresas de leilões e galerias estão expandindo estrategicamente a colaboração com novas gerações e artistas emergentes. O jovem Joel Mesler é considerado um dos artistas que mais crescem no circuito de arte contemporânea. Em menos de um ano, seu recorde de vendas mais do que dobrou. Na Christie em Xangai, sua obra sem título “You deserve great things” (foto) foi vendida por RMB 5,67 milhões. Com estilo artístico único e colorido, suas criações internacionais são capazes de transcender as limitações da linguagem e se comunicar com este público em todo o mundo. Para ficar de olho!