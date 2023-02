Coluna Lia Dinorah

ÁTOMOS DE CONCÓRDIA

Amar de Alma pura é uma Lei, e, se soubermos vivê-la dignamente, nos elevaremos, renovando tudo à nossa volta. É semelhante a uma explosão de átomos de concórdia, iluminação que ocorrerá, passo a passo, à medida do nosso amadurecimento. Educar com Espiritualidade Ecumênica é transformar — e que seja naturalmente para melhor. Reformada a criatura, restaurado estará o planeta. Contudo, sabemos muito bem que tamanho sucesso não se dá de uma hora para outra. Alguns milênios são insignificantes em cálculo histórico espiritual. A maturação das mentes requer esforço, paciência… Descressem os que nos antecederam da realidade da vitória à frente do caminho, onde estaríamos? A Esperança não morre nunca! Ela é fundamental. A nossa Esperança é Jesus!

Mensagem de José de Paiva Netto, presidente da LBV

DIPLOMÁTICAS

O diplomata Christian Vargas foi o nome escolhido para o cargo de embaixador do Brasil em Cuba.

Quem vai assumir a representação brasileira em Israel, é o embaixador Frederico Meyer.

Itamaraty nomeia Luiz Alberto Figueiredo Machado como embaixador extraordinário para a Mudança do Clima.

Seminário

Com o objetivo de oferecer um ambiente para reflexões e debates, o Supremo, o TST e a Enamat promovem, nos dias 2 e 3 de março, na sede do STF, o “Seminário Internacional sobre Direitos Constitucionais e Relações de Trabalho: Caminhos das Cortes Superiores para a Efetividade da Justiça Social”. O evento será realizado de forma híbrida (presencial e telepresencial).

Boteco e folia

O Carnaval ainda não acabou no Mané Mercado Vírgula. Até o dia 28, o complexo gastronômico apresenta o Festival de Boteco Edição Carnaval. São 15 operações com petiscos para curtir o happy-hour, a partir das 17h.

Minimalista

A embalagem minimalista do champanhe Réserve de la Terre da Maison Telmont foi recompensada com o prêmio melhor packaging no concurso Global Design and Packaging Masters, organizado pela revista Drinks Business. O rótulo faz parte das novas diretrizes implementadas pela Telmont em 2021, que visa reduzir sua pegada de carbono. Uma das principais medidas foi o abandono das caixas de embalagem para todos os champanhes, reduzindo assim em 8% a emissão de carbono da Maison. A cuvée Réserve de la Terre vai mais longe: a cápsula foi substituída por um fecho de corda, a garrafa é 800 gramas mais leve que as outras e sua cor verde permite ter 85% de vidro reciclado. A etiqueta minimalista, contém todas as informações sobre o champanhe, sem necessidade de contra-etiqueta, poupando o uso de cola e papel e, consequentemente, reduzindo o impacto ambiental. Justamente esse engajamento com o ambiente, que convenceu Leonardo Di Caprio a entrar no capital da Telmont no ano passado.

Cru sem agrotóxicos

A reputada apelação Volnay, famosa pelo vinho tinto à base de Pinot Noir, vai abolir o uso de herbicidas nos 110 hectares de videiras do premier cru. A decisão foi tomada após dois anos de experimentação. Hoje, nesta denominação da Borgonha, mais de três quartos das parcelas já são capinadas mecanicamente. O objetivo dos viticultores é incluir esta proibição de herbicidas nas especificações da denominação, determinadas pela INAO. As especificações poderão ser retificadas já em 2024.

Parceria internacional

Vinexposium e Bettane+Desseauve anunciam parceria internacional na organização simultânea de seus eventos Vinexpo e Grand Tasting ao redor do mundo. Com um portfólio de eventos emblemáticos (Wine Paris & Vinexpo Paris, Vinexpo Asia, Vinexpo America e Drinks America, Vinexpo India) as duas empresas francesas querem organizar reuniões de negócios de alto nível por meio de suas marcas através de uma oferta direcionada aos principais segmentos do mercado de vinhos e destilados.